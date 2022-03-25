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港股ADR跌55點 夜期低水106點 美團商湯交行龍湖等業績

美股上升，港股ADR跌55點或0.25%，報21890點，夜期跌96點或0.44%，報21840點，夜期低水106點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.22%，折合報361.53元；阿里巴巴（9988）跌1.05%，折合報112.61元；美團（3690）跌1.67%，折合報144.54元；匯控（0005）升1.22%，折合報53.34元；建行（0939）跌0.2%，折合報5.65元。

道期現跌0.078%；標期現跌0.14%；納期現跌0.23%。日股現升0.06%，韓股現跌0.11%，澳股現升0.48%。

紐油現跌0.9%或1.02美元，報111.32美元；布油現跌0.82%或0.98美元，報118.05美元；金價現升0.2%或3.93美元，報1961.62美元；美國10年期債息現跌0.46%或0.011厘，報2.3608厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，美團（3690）、交行（3328）、神華（1088）、龍湖（0960）、康希諾生物（6185）、海螺（0914）、東瀛遊（6882）、東方海外（0316）、商湯（0020）等。

京東物流（2618）折讓9.96%，按每股20.71元配售。

雲音樂（9899）去年虧損收窄至20億元人幣。

阿里旗下亞博科技（8279）完成收購澳門通。

亞太區不動產管理公司ESR（1821）擬第二季探討派息，持續評估到港以外上市可行性。

香格里拉（0069）全年虧損收窄至2.91億美元，港酒店業務收入增逾六成

L'OCCITANE（0973）4326萬元購Grown Alchemist 49%股權。

SOHO中國（0410）去年轉虧，蝕1.3億人幣，不派息。

新世界（0017）推捐贈平台愛互送，大家樂（0341）捐5萬張10元餐飲現金券。

中人壽（2628）全年多賺1.3%，息0.65元，全遜預期，新業務價值跌23%，退保率升。

旭輝（0884）：行業走過最黑暗時光，擬將淨負債率降至30%。

華潤啤酒（0291）：視乎原材料價格走勢，不排除個別地區加價。

 

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