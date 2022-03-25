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恒指低開210點 科指下試20天線 京東物流跌9.78%

恒指今早低開210點或0.96%，報21735點，成交金額27億元；國指今早低開83點或1.12%，報7444點。恒生科技指數開市報4550點，跌1.26%。

藍籌5隻升，45隻下跌，16隻無升跌。海底撈（6862）升1.38%，報14.68元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌4.15%，報37元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，19隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報24.65元，升1.86%；跌幅最大的是京東（9618）開市報232.2元，跌3.89%。

恒指續高於20天線(21299.03點)低於50天線(23076.72點)，科指下試20天線(4525.2點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，美團（3690）開市報145.6元，跌0.95%。交行（3328）開市報5.3元，跌0.75%。神華（1088）開市報22.5元，跌0.44%。龍湖（0960）開市報37元，跌4.15%。康希諾生物（6185）開市報153.1元，跌1.03%。海螺（0914）開市報38元，跌0.65%。東瀛遊（6882）無成交，報0.47元。東方海外（0316）開市報232元，跌0.09%。商湯（0020）等開市報6.43元，升0.31%。

京東物流（2618）折讓9.96%，按每股20.71元配售。開市報20.75元，跌9.78%。京東（9618）開市報232.2元，跌3.89%。

雲音樂（9899）去年虧損收窄至20億元人幣。無成交，報77.45元。

阿里旗下亞博科技（8279）完成收購澳門通。無成交，報0.26元。

亞太區不動產管理公司ESR（1821）擬第二季探討派息，持續評估到港以外上市可行性。開市報24.2元，跌1.02%。

香格里拉（0069）全年虧損收窄至2.91億美元，港酒店業務收入增逾六成開市報6.29元，升0.8%。

L'OCCITANE（0973）4326萬元購Grown Alchemist 49%股權。開市報25.25元，升0.4%。

SOHO中國（0410）去年轉虧，蝕1.3億人幣，不派息。開市報1.54元，跌1.91%。

新世界（0017）推捐贈平台愛互送，大家樂（0341）捐5萬張10元餐飲現金券。新世界無成交，報32.15元。大家樂（0341）無成交，報12.48元。

中人壽（2628）全年多賺1.3%，息0.65元，全遜預期，新業務價值跌23%，退保率升。開市報12.2元，跌0.49%。

旭輝（0884）：行業走過最黑暗時光，擬將淨負債率降至30%。開市報4.06元，跌1.69%。

華潤啤酒（0291）：視乎原材料價格走勢，不排除個別地區加價。開市報47.95元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，禪遊科技（2660）創52周高，見1.76元，開市報1.76元，升4.14%；長建（1038）創52周高，見53元，開市報53元，無升跌；雅士利國際（1230）創52周高，見0.98元，開市報0.98元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，博雅互動（0434）開市報0.465元，升9.41%；瑞安房地產（0272）開市報1.19元，升9.17%；裕承科金（0279）開市報0.19元，升4.4%；金隅（2009）開市報1.24元，升4.2%；禪遊科技（2660）創52周高，見1.76元，開市報1.76元，升4.14%；雍禾醫療（2279）開市報12.66元，升3.77%；心通醫療（2160）開市報2.89元，升3.58%；三巽控股（6611）開市報2.9元，升3.57%；北京汽車（1958）開市報2.68元，升3.47%；栢能集團（1263）開市報12.2元，升3.39%。

下跌異動股，包括，魯証期貨（1461）開市報0.7元，跌14.63%；寶龍地產（1238）開市報2.2元，跌10.2%；京東物流（2618）開市報20.75元，跌9.78%；太睿國際控股（1010）開市報1.91元，跌9.05%；龍湖（0960）開市報37元，跌4.15%；京東（9618）開市報232.2元，跌3.89%。

 

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