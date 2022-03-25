正榮服務（6958）2021年度純利按年升1.7%至1.75億元人民幣（下同），每股盈利為0.17元。集團指考慮可供分配利潤、財務狀況以及未來發展所需的留存利潤後，決定不派末期息。
集團2021年度的收入按年升21.1%至13.36億元，當中物管業務收入按年增長35.2%至6.58億元，佔整體收入的49.3%，按年增5.2個百分點﹔非業主增值服務收入按年跌10.6%至3.71億元，佔整體收入的27.8%，按年跌9.9個百分點﹔社區增值服務收入按年升31.8%至2.65百萬元，佔整體收入的19.8%，按年增1.6個百分點﹔去年新增的商業運營管理服務收入達為4170萬元，佔整體收入的3.1%。
期內，整體毛利率按年跌2.8個百分點至32%，當中物業管理服務、非業主增值服務、社區增值服務毛利率分別為24.3%、18.5%、67%，分別升1.1個百分點、跌14.1個百分點、跌0.3個百分點。商業運營管理服務毛利率則為52.9%。
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