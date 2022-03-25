moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

中人壽：現價未反映公司價值

中國人壽（2628）去年新業務價值下跌23.29%，被多間大行下調目標價，午前收報12元，半日下跌1.96%，一年以來下跌兩成，目前總市值為7216億元人民幣。中壽副總裁、總精算師、董事會秘書利明光認為，目前公司的內涵價值有1.2萬億元（人民幣，下同），認為股價沒有反映公司價值，而且內涵價值只包括已承保價值，所以股價也沒有反映未來公司經營的價值。

利明光表示，中國壽險深度和密度比全球平均水平為低，發展潛力巨大，社會對壽險接受度不斷提升，加上政府要求保險企業分擔健康和養老需要，從經濟、政策和客戶需求，都有巨大空間。他指該行近年科技、客戶服務、資產管理能力提升，有長期發展、服務的能力，有能力為股東創造價值，相信未來股價會反映公司的價值。

中壽在業績表示，傳統人力推動發展經營模式面臨困難，短期內壽險行業發展仍然承壓。總裁蘇恒軒表示，今年面臨經濟多變、疫情並未好，今年行業發展增長亦不容樂觀，今年該行亦以「穩字當頭」為目標。

蘇恒軒表示，培育新業務推動能力有挑戰，發展需要時間，經營管理上要由粗放型轉為集約型，加強科技能和客戶服務能力，發展符合國民需要的產品等。他指過去該行在高質量發展有一定成績，但仍要持續努力。

去年中壽代理人數急跌四成，副總裁詹忠表示，今年以穩定人數並提升質素為主，去年績優代理的人數仍然穩定。他指今年外部環境嚴峻，行業同質化競爭激烈，短期內業務仍有壓力，該行會從管理制度、招募、人才培育等，將代理隊伍專業和職業化。

金融委在月中要求金融機構支援實體經濟發展，歡迎長期機構投資者增加持股比例，中壽首席投資官張滌表示，經過前期調整加上政策支持，認為股票市場估值已到加倉的條件，股票投資長期向好趨勢不變。她又指中壽的房地產佔整體投資3%，持有辦公室、物流等商業地產為主，與發生債務問題的住宅開發商有別，加上股權和債券的房地產資產也只佔4%，風險可控。

 

其他報道

美國監管機構否認和中國達成審計協議

中糧包裝斥6億人幣建兩片罐工廠

龍湖去年核心純利增2成  末期息派1.23元增6.7%

匯控反駁凍結香港反對派人士賬戶指控 為遵守法律

正榮服務去年純利升17% 不派末期息

恒指半日跌355點 曾跌445點 北水第二日流出 科指跌穿20天線

信達伙禮來開發的新藥遭FDA拒絕上市申請 股價挫7%

REDD：羅兵咸永道將逐步退出內房審計業務

滬深三大指數半日向下 創板指跌穿2700點

歐盟官員懷疑中國已準備好向俄羅斯供應半導體等 緩和制裁影響

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升3日 再創16個月高 報0.32333%

新華社：目前還未找到東航失事飛機的第二個黑盒

葉氏化工全年多賺34% 末期息18仙 銷售額、純利齊新高