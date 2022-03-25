中國人壽（2628）去年新業務價值下跌23.29%，被多間大行下調目標價，午前收報12元，半日下跌1.96%，一年以來下跌兩成，目前總市值為7216億元人民幣。中壽副總裁、總精算師、董事會秘書利明光認為，目前公司的內涵價值有1.2萬億元（人民幣，下同），認為股價沒有反映公司價值，而且內涵價值只包括已承保價值，所以股價也沒有反映未來公司經營的價值。
利明光表示，中國壽險深度和密度比全球平均水平為低，發展潛力巨大，社會對壽險接受度不斷提升，加上政府要求保險企業分擔健康和養老需要，從經濟、政策和客戶需求，都有巨大空間。他指該行近年科技、客戶服務、資產管理能力提升，有長期發展、服務的能力，有能力為股東創造價值，相信未來股價會反映公司的價值。
中壽在業績表示，傳統人力推動發展經營模式面臨困難，短期內壽險行業發展仍然承壓。總裁蘇恒軒表示，今年面臨經濟多變、疫情並未好，今年行業發展增長亦不容樂觀，今年該行亦以「穩字當頭」為目標。
蘇恒軒表示，培育新業務推動能力有挑戰，發展需要時間，經營管理上要由粗放型轉為集約型，加強科技能和客戶服務能力，發展符合國民需要的產品等。他指過去該行在高質量發展有一定成績，但仍要持續努力。
去年中壽代理人數急跌四成，副總裁詹忠表示，今年以穩定人數並提升質素為主，去年績優代理的人數仍然穩定。他指今年外部環境嚴峻，行業同質化競爭激烈，短期內業務仍有壓力，該行會從管理制度、招募、人才培育等，將代理隊伍專業和職業化。
金融委在月中要求金融機構支援實體經濟發展，歡迎長期機構投資者增加持股比例，中壽首席投資官張滌表示，經過前期調整加上政策支持，認為股票市場估值已到加倉的條件，股票投資長期向好趨勢不變。她又指中壽的房地產佔整體投資3%，持有辦公室、物流等商業地產為主，與發生債務問題的住宅開發商有別，加上股權和債券的房地產資產也只佔4%，風險可控。
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