集團指，截至目前面臨階段性的資金壓力，預計無法於上述債券兌付日及付息日前籌措到足額兌付兌息資金，擬於近期與債券持有人就該批債券就展期及延期支付事宜進行溝通及正積極擬定相關方案。同時，計劃獲集團主席孫宏斌提供無限連帶責任保證擔保等作為增信措施。

公司指，目前債券相關方案尚未最終確定，公司將持續推進資金解決方案，根據實際情況儘快確定方案，並與債券持有人充分做好溝通工作。

集團指，在1至2月累計合約銷售按年跌27%，同時春節後市場風險事件頻發，導致行業股票及債券價格大幅下跌，疊加境外評級機構近期對公司評級進行大幅度下調，導致公司為應對將於3月及4月到期的公開市場債務而積極推動的包括資產處置、專項融資等多種資金方案均難以執行，公司近期面臨階段性流動性困難。

融創在周四大跌近17%，周五股價曾急升10.2%，收市升幅收窄至僅1.6%，收報5.08元﹔同系融創服務（1516）則先升後跌，收跌3.3%，報4.4元。

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