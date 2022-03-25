劉珺表示，國內和國際經濟問題的來自多方面，俄烏衝突進一步加劇供應鏈問題，推動大宗商品價格上升，以經濟手段尋找答案不易，內地經濟受壓有輸入性因素，也有自身因素，不是單元方法可以解決。不過他指出，內地仍有不少經濟政策工具可以使用，今年首兩個月投資在科技、新基建等有較佳回復，金融機構可為他們服務。

去年交行信用減值損失按年上升6.95%至663.71億元，截至年底的不良貸款率按年下降0.19百分點至1.48%。副行長殷久勇表示，在今年經濟面臨的三重壓力下，資產質量管控壓力較大，不過該行持續化解現有資產風險，降低新增的風險，認為已經形成資產質量改善的趨勢。

內地監管機構在上季度起，對房地產企業貸款取態有所放寬，副行長郝成表示，該行會滿足房地產資金合理需求，第四季的投放力度有所加大。截至去年底，該行對房地產企業餘額為4198億元，較年初增加20.57%，佔比亦增0.4個百分比至6.4%。該行今年2月底，境內分行房地產開發貸的餘額，較年初增加295億元，金額等於去年底餘額的7%。

此外，郝成又指，交行今年已與為五礦地產和美的置業，分別提供100億元、90億元併購融資合作協議，併購優質但資金面臨問題的項目，同時正在與其他優質房企洽談。交行去年房地產業不良貸款率為1.25% ，較去年底下降0.1個百分點，他指該行對房企實行名單制管理，將「三道紅線」等指標引入管理體系，支持財務穩健的央企，認為目前該行房地產貸款風險可控。

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