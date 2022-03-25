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交行劉珺：內地經濟複雜形勢30年未見 回復正常還看疫情解決

內地定調今年中國經濟面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱問題，交通銀行（3328）行長劉珺表示，今年是他從業30年以來形勢最複雜的一年，因為新冠肺炎疫情成為經濟中很大的變量，但目前未見到有效的解決方案，經濟是否恢復、恢復的力度，以甚麼方式回到穩健均衡的發展速度，取決於能否在解決公眾衛生問題有突破。他認為要在2022年向投資者「交出滿意答卷」，有一定的難度。

劉珺表示，國內和國際經濟問題的來自多方面，俄烏衝突進一步加劇供應鏈問題，推動大宗商品價格上升，以經濟手段尋找答案不易，內地經濟受壓有輸入性因素，也有自身因素，不是單元方法可以解決。不過他指出，內地仍有不少經濟政策工具可以使用，今年首兩個月投資在科技、新基建等有較佳回復，金融機構可為他們服務。

去年交行信用減值損失按年上升6.95%至663.71億元，截至年底的不良貸款率按年下降0.19百分點至1.48%。副行長殷久勇表示，在今年經濟面臨的三重壓力下，資產質量管控壓力較大，不過該行持續化解現有資產風險，降低新增的風險，認為已經形成資產質量改善的趨勢。

 

內地監管機構在上季度起，對房地產企業貸款取態有所放寬，副行長郝成表示，該行會滿足房地產資金合理需求，第四季的投放力度有所加大。截至去年底，該行對房地產企業餘額為4198億元，較年初增加20.57%，佔比亦增0.4個百分比至6.4%。該行今年2月底，境內分行房地產開發貸的餘額，較年初增加295億元，金額等於去年底餘額的7%。

此外，郝成又指，交行今年已與為五礦地產和美的置業，分別提供100億元、90億元併購融資合作協議，併購優質但資金面臨問題的項目，同時正在與其他優質房企洽談。交行去年房地產業不良貸款率為1.25% ，較去年底下降0.1個百分點，他指該行對房企實行名單制管理，將「三道紅線」等指標引入管理體系，支持財務穩健的央企，認為目前該行房地產貸款風險可控。

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