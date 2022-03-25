經營AEON百貨的永旺（0984）收市後公布，集團去年淨虧損4.7億元，較2020年虧損3680.6萬元，按年再度擴大；擬派末期息每股2仙。對於集團多年來未來轉虧為盈，集團執行董事兼董事總經理菅原功於業績會上指，主要由於集團過往將資源過度集中發展綜合超市（General Merchandise Store），惟相關店舖持續錄得赤字，拖累集團整體虧損擴大。
他續指，反觀近年新發展的「AEON STYLE」及「Daiso Japan」均錄得可觀收益，故未來集團將持續增兩者分店數目比例，冀能提升收益。其中集團計劃今年在中港兩地合共開設23間門市，其中香港將會開設20間DAISO店舖，佔比高達87%。
提及物流成本問題，菅原功表示，相關成本每年上升屬無可避免的問題，集團將重新審視供應鏈、採購方式等多方面，包括去年下半年部份商品改為直接與供應商或生產商取貨，免去中介費用，從而抵消物流成本壓力。
至於今年首季業務情況，菅原功指，受農曆新年帶動，今年1月份銷售數字表現良好；惟及至2月爆發新一波疫情，防疫措施影響到店人流，加上部份內部員工染疫，導致營業及銷售數字均受影響，而相關情況在本月亦未見改善。
截至去年12月底止，永旺去年收益達95.54億元，較2020年99.62億元下跌4%。按地區劃分，年內香港業務收益為45.16億元，按年減少7.7%；中國業務全年收益則微跌至50.39億元。每股虧損為1.81元。
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