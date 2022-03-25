他續指，反觀近年新發展的「AEON STYLE」及「Daiso Japan」均錄得可觀收益，故未來集團將持續增兩者分店數目比例，冀能提升收益。其中集團計劃今年在中港兩地合共開設23間門市，其中香港將會開設20間DAISO店舖，佔比高達87%。

提及物流成本問題，菅原功表示，相關成本每年上升屬無可避免的問題，集團將重新審視供應鏈、採購方式等多方面，包括去年下半年部份商品改為直接與供應商或生產商取貨，免去中介費用，從而抵消物流成本壓力。

至於今年首季業務情況，菅原功指，受農曆新年帶動，今年1月份銷售數字表現良好；惟及至2月爆發新一波疫情，防疫措施影響到店人流，加上部份內部員工染疫，導致營業及銷售數字均受影響，而相關情況在本月亦未見改善。

截至去年12月底止，永旺去年收益達95.54億元，較2020年99.62億元下跌4%。按地區劃分，年內香港業務收益為45.16億元，按年減少7.7%；中國業務全年收益則微跌至50.39億元。每股虧損為1.81元。

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