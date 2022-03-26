集團強調，數據僅為管理層按手頭財務資料評估所得，並非據經核數師或董事會審核委員會審核或審閱的資料而評估。集團補充，會於本月31日刊發去年未經審核的全年業績報告。

另公告提到，羅兵咸永道事務所已應集團建議，辭任核數師，早於周四（本月24日）生效。公告引用羅兵咸辭任函指，受疫情影響，世茂未能及時向對方提供關於涉及旗下合營企業及聯營公司的若干信託貸款安排的資料，世茂雖已就該安排檢閱，惟未能及時完成檢閱，故羅兵咸未能確定額外審核工作或承諾一個完成審核的明確時間表。

世茂指，就完成審核的時間表、可能額外費用等事宜，集團未能與羅兵咸達成一致意見，因此董事局認為，委聘另一家外部核數師，在切實可行的情況下盡快完成審核工作，符合集團及股東的最佳利益，董事局已議決建議羅兵咸辭任為公司核數師。

世茂宣布，已議決委任中匯安達會計師事務所為公司新核數師，臨時填補空缺，任期直至下屆股東週年大會結束為止。