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商湯去年虧損擴大至171億人幣

商湯集團（0020）公布，截至去年12月底止全年業績。受智慧城市及智慧商業的增長帶動，去年收入按年上升36.39%至47億元（人民幣‧下同）。虧損擴大至171.4億元，2020年同期虧損121.58億元，主要由於年內研發投入及優先股的公允價值虧損所致。每股虧損1.74元，不派末期息。

按非國際財務報告準則計算，集團去年經調整淨虧損擴大至14.18億元，2020年同期經調整淨虧損8.78億元。經調整LBITDA由上一年的5.32億元，擴大至8.79億元。

期內，智慧商業的收入按年增加31.8%至19.58億元，增長主要由於智慧商業的客戶群擴大，客戶數量按年增加74名，至922名；來自基建交通行業客戶的收入增加。智慧城市收入增加56.5%至21.43億元。服務的累積城市數量按年增加46個，至去年底的140個。

截至2021年底，集團全球專利資產累計1.15萬件，按年增長96%，其中發明專利佔比78%。集團通過SenseCore生產出的商用模型數量達3.4萬多個，按年增長1.52倍。SenseCore也讓集團AI研發的人效逐年提高，研發人員每人年均生產的商用模型數增至5.94個，相較2020年的3.45個提高72%，相較於2019年的0.44個提升13倍。

商湯表示，今年首季完成組織架構升級，成立智能汽車事業群，更大力發展智能汽車業務，並成立數字空間事業群，整合AI感知、AR及MR技術，致力於打造行業領先的元宇宙賦能平台。

商湯昨日收報6.3港元，跌1.72%。