他指，2022年的第一季度充滿驚濤駭浪，新冠疫情第五波兇猛來襲，疫情亦對經濟造成沉重打擊，最新失業率急升0.6個百分點至4.5%，而且還會繼續攀升；恒生指數過去一段時間亦大幅波動，曾在兩天內急跌一成，恒生科技指數自二月底更在兩周內下跌超過三成。數字均折射出疫情肆虐、國際地緣政治局勢緊張、通脹升溫，以至中美關係等内外因素，令本港在社會、民生及經濟承受著龐大的壓力。

事實上，不同經濟環節的數據均反映著當前形勢壓力之大。例如，本港的零售銷售勢將結束連續十二個月的升勢，在二月再次出現下跌。至於出口增速亦將放緩。故此，本港經濟第一季度無可避免將陷入收縮，打斷之前連續四個季度復蘇的勢頭。

陳茂波表示，面對本港當前仍相當嚴峻的疫情形勢，應謹慎謀劃和部署工作。社會上仍有二十多萬名年逾七十、仍未接種第一針疫苗的長者，這對本港抗疫工作構成重大挑戰。政府也不能忽略最近不少其他地區相繼放寬防疫措施以至解除了入境的檢疫要求，香港作為國際城市，如何在貫徹落實「市民健康和生命至上」、「動態清零」及與內地通關等目標的同時，逐步有序恢復與外地聯繫，也是十分實在、需要積極應對的問題。

此外，地緣政治局勢持續緊張、環球通脹升溫和利率趨升等，均困擾著環球市場的投資氣氛及情緒，亦加大了所面對的外圍挑戰壓力。

政府必須以人民健康和生命至上為目標，按著「動態清零」的策略，保護市民、穩住經濟，同時以切實可行的手段保持對外聯繫。他指，抗疫工作不能急躁，也不能鬆懈，更要有底線思維。透過可操作、可持續的動態應對方案，做全面而充份的準備，一定能戰勝疫情。