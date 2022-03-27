中證監提出七項工作，包括推出科技創新公司債券，優先重點支持高新技術和戰略性新興產業領域民營企業發債募集資金。其次是進一步優化融資服務機制，將更多符合條件的優質民營企業納入知名成熟發行人名單，提高融資效率。

第三點是發揮市場化增信作用，鼓勵市場機構、政策性機構通過創設信用保護工具為民營企業債券融資提供增信支持，儘快推出組合型信用保護合約業務。第四是便利回購融資機制，適當放寬受信用保護的民營企業債券回購質押庫准入門檻。第五是鼓勵證券基金機構加對大民營企業的業務投入，將在證券公司分類評價、專項業務排名中納入民營企業債券相關指標。

第六點是加強宣傳推介，組織主動上門送政策活動，推動投資機構與民營企業「面對面」交流，增進共識與信任。以及最後的提升信息披露質量，強化民營企業債券全流程信息披露。

中證監指，會進一步發揮資本市場支持民營企業發展的積極作用，在堅持市場化原則基礎上，凝聚市場各方合力，共同服務民營經濟債券融資。