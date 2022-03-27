中石化表示，年內全球新冠肺炎疫情仍在持續，世界經濟復蘇動力不足，中國疫情防控成效顯著，經濟持續向好，國際油價震蕩上行，境內成品油需求回暖，天然氣需求快速增長，化工產品需求保持穩定。 中石化又指，公司以市場為導向深入開展全產業鏈優化，拓市擴銷，主要業務盈利大幅提升，歸屬於母公司股東的淨利潤創近十年同期最好水平。

生產經營方面，全年油氣當量產量4.8億桶，其中，境內原油產量2.5億桶，按年持平，天然氣產量1.2萬億立方英尺，按年增長11.9%。 勘探及開發方面，中石化指出，公司取得了一批油氣新發現，其中在渤海灣、蘇北、四川三大盆地陸相頁岩油勘探取得重大突破。

展望今年，中石化表示，綜合考慮地緣政治、全球供需變化、庫存水平等影響，預計油價波動風險增大。集團今年計劃資本支出1980億元，按年升18%。主要投向油氣高質量勘探開發、天然氣產供儲銷體系建設、煉油結構調整、煉化基地建設、高端材料項目、「油氣氫電服」綜合加能站建設及新能源業務等領域。