美股上升，港股ADR升254點或1.17%，報21658點，夜期升271點或1.27%，報21640點，夜期高水235點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.34%，折合報357.6元；阿里巴巴（9988）升2.95%，折合報110.57元；美團（3690）升6.76%，折合報144.12元；匯控（0005）升1.44%，折合報53.56元；建行（0939）跌0.39%，折合報5.67元。
道期現跌0.212%；標期現跌0.22%；納期現跌0.22%。日股現跌0.5%，韓股現跌0.61%，澳股現升0.48%。
多間公司公布業績，包括，中國飛鶴（6186）、華融（2799）、中信証券（6030）、保利協鑫（3800）、京東健康（6618）、叙福樓（1978）、明源雲（0909）、農夫山泉（9633）、泡泡瑪特（9992）、青啤（0168）、康師傅（0322）、呷哺呷哺（0520）、小鵬汽車（9868）。
上海分階段封控。中芯（0981）稱，上海工廠正常運營。
信義能源（3868）折讓8%配股中金高瓴，籌7.7億。
中國石化（0386）去年多賺1.2倍，今年資本開支按年增近兩成。
正榮地產（6158）向新希望售佛山項目51%權益，套現1.56億元人幣。
商湯集團（0020）去年虧損擴大至171億人幣。
世茂（0813）發盈警，去年核心利潤跌57%，羅兵咸辭核數師。
神華（1088）去年多賺44%，末期息2.54元。
安樂工程（1977）去年多賺4%至3.14億。
麗新發展（0488）：伙一主要戲院營運商承辦荷里活廣場戲院，今年第三季度啟業。
永旺（0984）去年虧損擴大至4.7億，未來集中發展小型舖。
中國人保（1339）去年多賺7.2%，息14.7分人幣。
信德（0242）全年獲利9.62億按年大增2.67倍，不派末期息。
融創（1918）推動60億元境內債展期，獲孫宏斌擔保。
中遠海運（0517）去年少賺14.8%，息9仙。
上交所、深交所對CDR交易實行價格升跌幅限制。留意港交所（0388）。
澳門：首兩月幸運博彩稅收按年跌逾9%，2月只有24億按年跌兩成。
太古（0019）按協議向匯豐銀行借出2000萬股國泰（0293）股份，不影響控股權。
永安（0289）去年扭虧賺5.5億，息46仙。
美的置業（3990）去年核心少賺9.5%，維持派末期息1.6元。
稻草熊娛樂（2125）去年多賺逾8倍，錄1.69億人幣，不派息。
東方海外（0316）去年盈利近558億元，每股派息25.74元同創歷史新高。
中國建築（3311）去年多賺13%，遜預期，息20.5仙。
美團（3690）去年盈轉虧蝕235.36億人幣，績前急挫8.2%。
交行（3328）去年多賺11.89%至875.81億元。