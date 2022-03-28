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恒指高開17點 10天線將升穿20天線

恒指今早高開17點或0.09%，報21422點，成交金額26億元；國指今早高開18點或0.26%，報7302點。恒生科技指數開市報4380點，升0.03%。

藍籌14隻升，33隻下跌，19隻無升跌。美團（3690）升5.93%，報143元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌2.15%，報122.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是瑞聲（2018）開市報17.72元，升0.45%；跌幅最大的是京東健康（6618）開市報44.5元，跌0.56%。

恒指10天線(21145.39點)將升穿20天線(21217.96點)，恒指續高於10天、20天線。科指跌穿10天線(4396.18點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，中國飛鶴（6186）開市報8.5元，無升跌。華融（2799）開市報0.355元，無升跌。中信証券（6030）開市報17.96元，跌0.33%。保利協鑫（3800）開市報2.51元，跌0.4%。京東健康（6618）開市報44.5元，跌0.56%。叙福樓（1978）開市報0.96元，升2.13%。明源雲（0909）開市報10.98元，無升跌。農夫山泉（9633）開市報40.2元，無升跌。泡泡瑪特（9992）開市報15.48元，無升跌。青啤（0168）開市報61.65元，無升跌。康師傅（0322）開市報13.82元，升0.44%。呷哺呷哺（0520）開市報4元，無升跌。小鵬汽車（9868）開市報112元，升0.63%。

上海分階段封控。中芯（0981）稱，上海工廠正常運營。開市報17.86元，升1.25%。

信義能源（3868）折讓8%配股中金高瓴，籌7.7億。開市報4.71元，無升跌。

中國石化（0386）去年多賺1.2倍，今年資本開支按年增近兩成。開市報3.89元，升4.85%。

正榮地產（6158）向新希望售佛山項目51%權益，套現1.56億元人幣。開市報0.6元，升1.69%。

商湯集團（0020）去年虧損擴大至171億人幣。開市報6.43元，升0.31%。

世茂（0813）發盈警，去年核心利潤跌57%，羅兵咸辭核數師。開市報4.52元，跌1.74%。

神華（1088）去年多賺44%，末期息2.54元。開市報22.5元，跌0.44%。

安樂工程（1977）去年多賺4%至3.14億。開市報1.69元，無升跌。

麗新發展（0488）：伙一主要戲院營運商承辦荷里活廣場戲院，今年第三季度啟業。開市報3.7元，升2.78%。

永旺（0984）去年虧損擴大至4.7億，未來集中發展小型舖。開市報1.25元，跌1.57%。

中國人保（1339）去年多賺7.2%，息14.7分人幣。開市報2.5元，跌0.4%。

信德（0242）全年獲利9.62億按年大增2.67倍，不派末期息。開市報1.8元，跌0.55%。

融創（1918）推動60億元境內債展期，獲孫宏斌擔保。開市報4.9元，跌2%。

中遠海運（0517）去年少賺14.8%，息9仙。開市報2.41元，跌4.74%。

上交所、深交所對CDR交易實行價格升跌幅限制。港交所（0388）。開市報370.4元，跌0.86%。

澳門：首兩月幸運博彩稅收按年跌逾9%，2月只有24億按年跌兩成。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）開市報7.09元，跌0.28%；美高梅中國（2282）開市報4.89元，跌0.81%；澳博（0880）開市報3.87元，跌0.26%；永利澳門（1128）開市報5.76元，跌0.17%；銀河娛樂（0027）開市報46元，跌0.97%；金沙中國（1928）開市報18元，跌0.55%。

太古（0019）按協議向匯豐銀行借出2000萬股國泰（0293）股份，不影響控股權。太古開市報47.5元，無升跌。國泰（0293）開市報7.67元，升0.39%。

永安（0289）去年扭虧賺5.5億，息46仙。開市報17.5元，無升跌。

美的置業（3990）去年核心少賺9.5%，維持派末期息1.6元。開市報14.82元，升0.82%。

稻草熊娛樂（2125）去年多賺逾8倍，錄1.69億人幣，不派息。開市報4.2元，升2.69%。

東方海外（0316）去年盈利近558億元，每股派息25.74元同創歷史新高。開市報232元，跌0.09%。

中國建築（3311）去年多賺13%，遜預期，息20.5仙。開市報10.18元，升0.79%。

美團（3690）去年盈轉虧蝕235.36億人幣，績前急挫8.2%。開市報145.6元，跌0.95%。

交行（3328）去年多賺11.89%至875.81億元。開市報5.3元，跌0.75%。

破頂股表現

破頂股包括，綠城中國（3900）創52周高，見14.2元，開市報13.82元，無升跌；禪遊科技（2660）創52周高，見1.79元，開市報1.76元，升4.14%；中國黃金國際（2099）創52周高，見30.55元，開市報29.25元，升0.86%；長建（1038）創52周高，見53.2元，開市報53元，無升跌；雅士利國際（1230）創52周高，見0.99元，開市報0.98元，無升跌；中國心連心化肥（1866）創52周高，見7.9元，開市報7.8元，無升跌；綠科科技（0195）創52周高，見0.17元，開市報0.16元，升0.63%；利亞零售（0831）創52周高，見0.98元，開市報0.98元，升2.08%。

破底股方面

破底股包括，味丹國際（2317）見52周低0.6元，開市報0.6元，跌9.09%；海通國際（0665）見52周低1.46元，開市報1.54元，升0.65%

異動股

上升異動股，包括，東瑞製葯（2348）開市報1.28元，無升跌；中港照相（1123）開市報0.112元，升1.82%；博雅互動（0434）開市報0.465元，升9.41%；冠軍科技集團（0092）開市報0.09元，升5.88%；五礦資源（1208）開市報3.01元，升0.67%；揚科集團（1460）開市報0.295元，升20.9%；美瑞健康國際（2327）開市報0.375元，升2.74%；寰亞傳媒（8075）開市報0.81元，升8%；瑞安房地產（0272）開市報1.19元，升9.17%；中海物業（2669）開市報8.97元，升0.9%；指尖悅動（6860）開市報0.35元，跌1.41%。

下跌異動股，包括，明發（0846）開市報0.26元，跌23.53%；天立教育（1773）開市報1.01元，跌1.94%；京東物流（2618）開市報20.75元，跌9.78%；時代天使（6699）開市報150.3元，無升跌；信達生物（1801）開市報30.8元，跌2.84%；萬華媒體（0426）開市報0.172元，跌8.99%；中國置業（0736）平上市低位0.28元，開市報0.28元，跌22.22%；藥明巨諾（2126）開市報9.2元，跌1.81%；醫渡（2158）開市報11.04元，升0.91%。

 

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