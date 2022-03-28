國泰航空表示，與香港理工大學合作發展全新綜合機師培訓課程，為香港年輕人提供專業培訓，並為課程導師、培訓指導及其他間接崗位創造本地就業機會。原有的見習機師培訓計劃在2020年3月因疫情關係而暫停。

學員在為期55至60星期的見習機師培訓計劃期間，由理工大學教授理論課程，順利完成後，合格學員將赴澳洲阿德萊德或美國鳯凰城接受飛行訓練，最後返回香港於國泰城接受多組員模擬駕駛艙訓練。

國泰航空與理工大學携手合作將大幅增加每年見習機師培訓計劃的名額。目標是培訓190名學員，並具備能力在2023年至2025年間每年培訓240至300名見習機師，名額較2019年已培訓的180名見習機師為多。

國泰營運及航空服務總裁韓兆傑表示，「國泰航空自去年夏季開始重新招聘本地機師以來，已招募約200名合資格機師，而集團各航空公司更合共增聘了約300名機師。」

全新綜合課程今日開始在香港授課，首班共24名見習機師完成理論課堂後，料於10月展開飛行訓練。除與理大合辦課程外，國泰今年亦會在阿德萊德按原有課程為基礎開辦4班培訓課程，當中第一班24名學員將於4月下旬起在當地上課。

此外，在2020年已經完成見習機師訓練，卻因疫情而未能加入國泰的合資格機師亦將投入服務。公司預計年內約有150名該等見習機師畢業生會陸續加入國泰航空的團隊。

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