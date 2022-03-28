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美團績後彈一成 大行看好新業務蝕幅收窄

美團（3690）上周五（25日）公布全年業績後，今天股價急彈逾一成，收報150.6元。多間大行發表報告，認為美團新業務虧損幅度將會收窄，公司短期雖然仍受疫情壓力，不過基本因素仍然穩健。

交銀國際報告指出，展望2022年首季，公司外賣訂單按年增加16%，不過到店業務仍會面臨疫情帶來的增長壓力。至於首次虧損收窄的新業務，該行預計收入將會按年增加41%，得益於穩定的買菜相關業務。整體而言，交銀國際預計，美團2022年和2023年的收入增速分別為24%和32%，虧損將進一步收窄。

該行表示，看好美團在擴大用戶基數和外賣下單頻率上的長期潛力，預期業務擴張支出將得到良好控制，2023年可能在全公司層面實現盈利，維持「買入」評級，目標價由324元下調至

253元，以反映短期壓力。

大和認為，美團上季業績穩健，多項表現勝該行預期，市場此前對美團過分憂慮。該行預計，美團2022年首季虧損將按季收窄至95億元（人民幣，下同），因為新業務表現將進一步優化；而新業務的虧損可能從2021年第四季的66億元收窄至60億元。大和表示，預計美團未來將專注於提高效率，所以下調美團今年虧損預測，維持「買入」評級，目標價300元。

摩根士丹利認為，美團短期疫情風險依然存在，但其他方面基本面穩固，預計2022年的虧損將因提高效率而收窄。該行預計，美團今季餐飲外賣業務收入按年增加15.5%；到店、酒店及旅遊收入按年增加15.5%；新業務虧損由上季的102億收窄至95億元。摩根士丹利表示，維持「增持」評級，目標價220元。

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