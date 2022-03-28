恒指收市升280點或1.31%，報21684點，成交金額1343億元，較上日減少8.99%，是3月3日1156.15億元成交後最少；國指升112點或1.54%，報7396點。恒生科技指數收報4494點，升2.62%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。京東（9618）、港交所（0388）、創科實業（0669）拖累大市。

藍籌33隻升，30隻下跌，3隻無升跌。美團（3690）升11.56%，收報150.6元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌3.55%，收報106元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是美團（3690）收報150.6元，升11.56%；跌幅最大的是攜程（9961）收報176.3元，跌5.47%。

恒指高於10天線(21171.67點)及20天線(21231.09點)，且10天線正向上，將升穿20天線。科指升穿10天線(4407.5點)及20天線(4485.41點)。

北水南下合計淨流出8.86億元，較上日減少72.72%，連續第3日流出，累計流出-49.51億元，對上一次連續3日淨流出是2月14日。南水北上合計淨流入50.3億元人民幣，終止連續5日流出。

國泰（0293）重啟見習機師培訓 冀2025年前培訓逾800人。收報7.68元，升0.92%。

據報蘋果削減iPhone SE下季產量20%。瑞聲（2018）收報19.12元，升4.94%；舜宇（2382）收報124.9元，升1.63%；鴻騰（6088）收報1.14元，無升跌；富智康（2038）收報1.07元，無升跌；小米（1810）收報14.48元，升0.42%。

美的置業（3990）維持派末期息1.6元 早市升近6%。收報15.78元，升9.74%。

中石化（0386）：俄羅斯業務總體運行平穩 料今年油價每桶100美元。收報3.86元，升4.04%。

泡泡瑪特（9992）去年多賺63% 末期息15.24分人幣。收報15元，升2.04%。

今早及隔晚消息股表現

金融時報：匯控（0005）將研究報告用字，由俄烏「戰爭」改為「衝突」。收報53.75元，升1.8%。

首批輝瑞新冠口服藥抵達浙江，價格每盒約2300元。復星醫藥（2196）收報36.3元，升1.26%。騰盛博藥（2137）收報9.15元，跌5.67%。

母企財務公司遭入稟追債，雞肉股鳳祥（9977）一度挫逾兩成。收報0.75元，跌18.48%。

多間公司公布業績，績前表現如下，中國飛鶴（6186）收報8.1元，跌0.61%。華融（2799）收報0.36元，升1.41%。中信証券（6030）收報17.5元，跌0.34%。保利協鑫（3800）收報2.5元，升2.88%。京東健康（6618）收報41.95元，升5.4%。叙福樓（1978）收報0.98元，升2.08%。明源雲（0909）收報9.99元，跌2.06%。農夫山泉（9633）收報38.05元，跌0.52%。青啤（0168）收報59.2元，跌0.59%。康師傅（0322）收報13.58元，跌1.74%。呷哺呷哺（0520）收報3.74元，跌2.86%。小鵬汽車（9868）收報103.8元，跌3.35%。

上海分階段封控。中芯（0981）稱，上海工廠正常運營。收報16.94元，升0.83%。

信義能源（3868）折讓8%配股中金高瓴，籌7.7億。收報4.59元，升2%。

中國石化（0386）去年多賺1.2倍，今年資本開支按年增近兩成。收報3.86元，升4.04%。

正榮地產（6158）向新希望售佛山項目51%權益，套現1.56億元人幣。收報0.58元，跌1.69%。

商湯集團（0020）去年虧損擴大至171億人幣。收報6.18元，跌1.9%。

世茂（0813）發盈警，去年核心利潤跌57%，羅兵咸辭核數師。收報4.32元，跌3.79%。

神華（1088）去年多賺44%，末期息2.54元。創52周高，見24.6元，收報24.4元，升9.42%。

安樂工程（1977）去年多賺4%至3.14億。收報1.66元，跌0.6%。

麗新發展（0488）：伙一主要戲院營運商承辦荷里活廣場戲院，今年第三季度啟業。收報3.68元，升1.94%。

永旺（0984）去年虧損擴大至4.7億，未來集中發展小型舖。收報1.25元，無升跌。

中國人保（1339）去年多賺7.2%，息14.7分人幣。收報2.5元，升0.81%。

信德（0242）全年獲利9.62億按年大增2.67倍，不派末期息。收報1.75元，跌1.13%。

融創（1918）推動60億元境內債展期，獲孫宏斌擔保。收報4.94元，跌2.76%。

中遠海運（0517）去年少賺14.8%，息9仙。見52周低2.3元，收報2.38元，跌5.93%。

上交所、深交所對CDR交易實行價格升跌幅限制。港交所（0388）。收報372.4元，跌0.32%。

澳門：首兩月幸運博彩稅收按年跌逾9%，2月只有24億按年跌兩成。

太古（0019）按協議向匯豐銀行借出2000萬股國泰股份，不影響控股權。太古收報47.2元，升0.21%。

永安（0289）去年扭虧賺5.5億，息46仙。收報17.8元，升1.71%。

美的置業（3990）去年核心少賺9.5%，維持派末期息1.6元。收報15.78元，升9.74%。

稻草熊娛樂（2125）去年多賺逾8倍，錄1.69億人幣，不派息。收報4.02元，跌4.51%。

東方海外（0316）去年盈利近558億元，每股派息25.74元同創歷史新高。收報195.4元，跌10.78%。

中國建築（3311）去年多賺13%，遜預期，息20.5仙。收報10.22元，升1.19%。

美團（3690）去年盈轉虧蝕235.36億人幣，績前急挫8.2%。收報150.6元，升11.56%。

交行（3328）去年多賺11.89%至875.81億元。收報5.45元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，中海物業（2669）創上市新高，見9.84元，收報9.62元，升0.94%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見3.7元，收報3.65元，升6.1%；康耐特光學（2276）創上市新高，見4.94元，收報4.8元，升3.23%；中國黃金國際（2099）創52周高，見30.8元，收報29.6元，跌1.17%；長建（1038）創52周高，見53.25元，收報52.8元，跌0.56%；神華（1088）創52周高，見24.6元，收報24.4元，升9.42%；兗煤（1171）創52周高，見24.65元，收報24.3元，升5.19%；中國心連心化肥（1866）創52周高，見8.3元，收報8.13元，升7.26%；綠科科技（0195）創52周高，見0.179元，收報0.179元，升5.92%；利亞零售（0831）創52周高，見1.06元，收報0.97元，升1.04%。

破底股方面

破底股包括，IMAX（1970）創上市新低，見8.85元，收報9元，跌4.36%；太陽城集團（1383）創上市新低，見0.06元，收報0.071元，跌12.35%；時代天使（6699）創上市新低，見111元，收報114.6元，跌11.71%；時計寶（2033）創上市新低，見0.455元，收報0.48元，跌5.88%；安能物流（9956）創上市新低，見3.69元，收報4.21元，升1.2%；勵駿（1680）創上市新低，見0.36元，收報0.405元，升1.25%；中泛控股（0715）創上市新低，見0.043元，收報0.047元，升2.17%；AQUILA ACQ-Z（7836）創上市新低，見9.38元，收報9.38元，跌2.09%；佳源國際（2768）見52周低1.55元，收報1.56元，跌4.29%；海通國際（0665）見52周低1.44元，收報1.49元，無升跌；濟豐包裝（1820）見52周低4.1元，收報6.1元，跌0.16%；東銀國際（0668）見52周低0.165元，收報0.165元，無升跌；修身堂（8200）見52周低1.09元，收報1.19元，跌2.46%；九興（1836）見52周低7.62元，收報7.69元，跌2.04%；保集健康（1246）見52周低0.15元，收報0.151元，升0.67%；合富輝煌（0733）見52周低1.14元，收報1.14元，無升跌；路勁基建（1098）見52周低6.65元，收報6.72元，跌1.75%；海螺創業（0586）見52周低21.1元，收報21.85元，升0.69%；中遠海運（0517）見52周低2.3元，收報2.38元，跌5.93%。

異動股

上升異動股，包括，博華太平洋（1076）收報0.063元，升28.57%；愛高集團（0328）收報0.103元，升24.1%；太陽國際（8029）收報0.395元，升21.54%；新特能源（1799）收報18.66元，升11.87%；BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.385元，升11.59%；美團（3690）收報150.6元，升11.56%。

下跌異動股，包括，鳳祥（9977）收報0.75元，跌18.48%；奧園（3883）收報1.09元，跌14.84%；瑞慈醫療（1526）收報0.73元，跌14.12%；皓天財經（1260）收報0.222元，跌12.94%；中國有贊（8083）收報0.166元，跌12.63%；太陽城集團（1383）創上市新低，見0.06元，收報0.071元，跌12.35%；南方錳業（1091）收報0.98元，跌11.71%；時代天使（6699）創上市新低，見111元，收報114.6元，跌11.71%；東方海外（0316）收報195.4元，跌10.78%；萬華媒體（0426）收報0.148元，跌10.3%；亞盛醫藥（6855）收報14.82元，跌10.29%。

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