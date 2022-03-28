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香港2月份出口增0.9% 遠遜預期 逆差321億元多過預期

政府統計處公布，香港2月份出口按年增長0.9%，遠遜預期的8.9%；進口按年增長6.2%，低過預期的11.3%；有形貿易逆差321億元，多過預期的138億元。

首兩月計，以中和農曆新年假期出現在不同日子的影響，整體出口貨值較2021年同期上升10.6%。同時，商品進口貨值上升8.1%。2022年首兩個月錄得有形貿易逆差255億元，相等於商品進口貨值的3.2%。

2月份商品整體出口貨值為3,138億元，商品進口貨值為3,459億元，有形貿易逆差321億元。

政府發言人表示，將2022年首兩個月的數據合計以消除農曆新年在不同時候出現的影響，商品出口貨值繼續錄得雙位數按年增長。輸往內地、美國、歐盟及其他主要亞洲市場的出口均進一步擴張。1、2月合計的商品貿易總額達15,720億元，較去年同期上升9.3%。

展望未來，近期烏克蘭局勢料會導致國際能源及商品價格高企，並使供應鏈和運輸所受的干擾變得更嚴重，從而拖慢環球經濟增長，短期或會影響香港的出口表現。環球疫情的演變、主要經濟體收緊貨幣政策的步伐，以及中美關係發展也需要關注。政府會密切留意情況。

2月份輸往亞洲的整體出口貨值按年上升4.8%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣（升40.4%）、印度（升39.5%）、新加坡（升14.6%）和越南（升10.7%）。輸往中國內地（內地）的整體出口貨值亦上升1.1%。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國（跌64.8%）和美國（跌9.2%）。

2月份，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得按年升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增172億元，升12.4%）、「專業、科學及控制用儀器及器具」（增64億元，升96.9%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增25億元，升8.2%）。然而，「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減181億元，跌33.8%）和「衣物及衣物配件」（減10億元，跌22.8%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

2022年首兩個月與2021年同期比較，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增597億元，升19.6%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增236億元，升33.6%）、「專業、科學及控制用儀器及器具」（增105億元，升68.8%）和「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（增60億元，升18.7%）。然而，「通訊、錄音及音響設備和儀器」的整體出口貨值則錄得跌幅（減267億元，跌21.9%）。

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