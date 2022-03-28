華為副董事長、首席財務官孟晚舟回國後首次亮相，她在業績會上表示，儘管2021年收入下降，但公司的盈利能力和產生現金流的能力正在增強，更有能力應對不確定性。華為輪值董事長郭平又表示，業績符合其預期。

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