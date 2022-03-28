于澤表示，該行車險表現較同業為佳，該行的風險模型令定價能力較同業為佳，而其市場佔有率較佳，可集中採購，在汽車維修上也有較佳議價能力，車險改革後該行亦整合銷售隊伍降低成本。去年車險的綜合成本率，按年上升0.8個百分點至97.3%，于澤指燃油車綜合成本率已降至97%以下，該行亦有信心新能源車亦能保持約在97%的水平。

中國財險去年綜合成本率為99.6%，按年上升0.7個百分點，主要因為去年7月河南暴雨和颱風煙花的影響，撇險後的綜合成本率降0.3個百分點。于澤表示，去年與大型天災相關的淨賠付為83億元，按年上升16%，是10年來最多，其中河南暴雨和煙花分別淨損失31億元和9億元，主要集中於車險、農產和財產保險賠付。該行對今年氣象初步預判，大型災害情况會略佳於去年。該行亦加強與政府部門合作，通過防災防損措施減低影響。

繼中國平安（2318）和中國人壽（2388）後，中國人保（1339）李祝用副總裁兼董事會秘書亦在業績會表示，目前股價低於公司價值，以A股和H股計算，股息率分別有3.7厘和8厘，人保以產險為主業，去年股價表現亦較壽險為主的同業為佳。他表示，該行會推進改革提升業績，並提高投資者回報，盡可能保持分行自上市以來持續增長的趨勢，相信股價可以保持穩定並長期向好。

董事長羅熹則表示，行業去年發展面臨困難，該行會以效益為優先，目標是保持利潤增幅高於保費增幅，主動減少負價值、高風險業務，發展服務型、保障型的業務。

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