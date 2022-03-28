豬肉股萬洲國際（0288）公布，2021年生物公允價值調整前的純利為10.43億美元，按年升7.2%，每股基本盈利為0.0737美元，派末期息0.14港元，按年增12%。2021年度生物公允價值調整後純利則為10.68億美元，按年升近29%。
集團去年生物公允價值調整前的收入為272.93億美元，按年升6.66%，當中肉製品去年收入138.08億美元，按年增13.5%，經營利潤為18.95億美元，按年升26.4%。
豬肉收入按年跌2.7%至119.69億美元，集團指在中國，豬肉價格偏低的影響超過銷量增長，收入下降12.1%。在美國及墨西哥，收入上升8%，乃由於售價在美國上漲，以及計入GCM於年內在墨西哥的銷售所致。然而，該升幅部分被對沖貢獻下降所抵銷。在歐洲，收入略為減少0.6%是因為雖然銷量有所提升，但售價不利。
按區域計，中國業務佔去年收入及經營利潤的38.5%及47.3%，2020年佔比則為42.3%及65.9%。美國及墨西哥業務於去年佔收入及經營利潤的貢獻分別為52.0%及46.7%，2020年佔比則分別為48.3%及24%。
對於2022年的豬價走勢，行政總裁兼執董郭麗軍表示，預計2022年各區域市場走勢分化，中國生豬價格上半年將較下半年高，但全年仍會低於去年﹔美國方面亦預計會較去年同期低﹔歐洲則受疫情、戰爭，大宗商品等影響，料生豬價格將按年上升。他又指出，大宗商品的價格上升，對成本產生影響，集團下一步會繼續推行應對措施，包括控費增效，亦繼續透過對沖來消化影響，並適時調整售價等。
郭麗軍指出，集團於美國的對沖團隊已成立多年，能在大宗商品波動時有利保護公司，歐洲則無相關市場，中國則於去年成立了對沖團隊，亦有與美國團隊就此交流。
雖然面對疫情、戰爭及大宗商品行情等影響，但郭麗軍表示，集團會繼續積極應對，2022年雖然仍有挑戰，但有信心能保持規模及營利增長等。
至於併購方面，郭表示續在歐洲市場尋找併購目標，過往亦在羅馬尼亞、波蘭等地方併購，未來會持續進行，以擴大規模。未來集團美國、中國、歐洲業務比例會維持在50%、40%及10%的水平。
談到去年曾斥150億港元溢價回購股份，郭麗軍表示，未來沒有增加回購計劃。
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