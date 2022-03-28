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微盟虧損收窄至7.8億人幣

微盟集團（2013）公布，截至去年12月底止全年業績，虧損收窄至7.83億元（人民幣．下同），2020年虧損11.57億元。每股基本虧損0.33元，不派末期息。

按非香港財務報告準則計算，經調整淨虧損5.66億元，2020年經調整淨利潤1.08億元，主要是由於戰略性增加研發投入，重點建設「WOS」 新商業操作系統。經調整LBITDA為3.2億元，2020年經調整EBITDA 2.99億元。

期內，收入按年增長36.41%至26.86億元，包括數字商業收入19.67億元，按年增長70.9%；數字媒介收入7.19億元，減少12.15%。

數字商業收入方面，訂閱解決方案的收入11.88億元，增長90.9%，付費商戶數增長5%至10.28萬名，每用戶平均收益增長57.7%至1.16萬元。商家解決方案的收入7.79億元，增長47.5%，付費商戶數增長26.7%至5.79萬名，每用戶平均收益增加至1.35萬元。數字媒介收入方面，廣告主數量為2287名，每廣告主平均開支36.33萬元。

微盟全日收報4.45港元，跌7.48%。

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