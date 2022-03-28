至於自研晶片方面，郭平稱雖然晶片斷供對華為手機業務影響很大，不過2B的業務連續性仍有保障。華為未來將投資三個重構，用堆疊、面積換性能，用較不先進的工藝，讓華為的產品有競爭力。

俄烏戰爭爆發後，不斷有制裁措施出台，郭平對受影響地區表達關心，希望盡快可以回復和平，商業環境可以正常化，華為正進行相關評估。他又表示，目前華為暫無計劃在海外推出搭載HarmonyOS的手機。

多家科網巨頭陸續加入造車行列，郭平會上再次重申「華為不造車」，不過會利用其ICT能力和汽車行業深度融合，幫助車企造好車、賣好車。目前公司已經構建七大智能汽車的解決方案，上市三十多款智能汽車的零部件。

人力資源方面，郭平指出，華為於過去兩年大概招聘2.6萬應屆畢業生，其中300多人為華為定義的「天才少年」；公司今年計劃增聘1萬多名應屆畢業生，強調「只有優秀的人才能夠解決華為現在的狀況，使得華為進一步發展。」

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