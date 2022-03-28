明源雲（0909）公布，去年虧損3.44億元(人民幣，下同)，按年虧損收窄51%；每股虧損0.18元，較去年虧蝕收窄62%；末期股息宣派每股0.07元，相當於約0.083港元。
期內，收入為21.84億元，按年增長28%；毛利潤為17.51億元，按年增長31%。按業務劃分，SaaS產品收入為13.38億元，按年增長53%，佔總收入61%，SaaS產品應用於約1.6萬個案場及約7,500個工地，按年分別增長約11%及83%；ERP解決方案收入為8.47億元，按年增長1.5%，佔總收入38.8%。另公司研發投入6.42億元，按年增長80%。研發員工數目達2,123人，按年增長64.8%，佔公司總人數半成。
集團表示，收入增長主要由於持續業務擴張及在現有和潛在客戶中的聲譽有所提高，使得SaaS產品及ERP解決方案所產生的收入有所增加所致。集團營運虧損6.27億元，較去年轉虧為盈，按年跌292%，集團指是受股權激勵計劃確認的以股份為基礎的報酬開支所造成的影響所致。
明源雲今日收報9.99元，跌2.1%或0.21元，全日成交額為9,450萬元。
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