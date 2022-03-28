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太興去年少賺16% 「亞參雞飯」與「敏華冰廳」增長迅速

太興集團（6811）公布2021年度全年業績，期內收入按年增加約13.4%至31.73億元，股東應佔溢利按年減少16.2%至9970萬元。每股派末期息0.0495元，按年減少22.9%。盈利下跌主因前2020年度有「保就業」計劃的補貼，而2021年沒有。集團指，若撇除「保就業」所獲補貼，年內的業績表現按年有顯著改善。

旗下「亞參雞飯」的收益增長速度最大，按年大幅增加4.15倍至1.45億元。「敏華冰廳」亦是收益增長的主要動力之一，按年增54%至7.61億元，為第二大收益來源。旗艦品牌「太興」的收益佔整體46.1%，達14.64億元，按年減0.5%；「茶木」則為第三大收益來源，貢獻收益3.65億元，按年減少8%。

為配合疫情新消費需求，集團表示將逐步優化及整頓餐廳網絡，且重點聚焦於大灣區。其將策略性地，目標選址高客流量地段，並選擇面積相對較小之鋪位，以主力提供需求持續上升的外賣服務。

太興又指出，已在2021年度內全數還清銀行貸款，手持現金達4.53億元，按年減少1.09億元。期內用料成本為8.78億元，按年增加6.9%，但是佔成本收益比則降低1.7個百分點，只有27.7%。由於年內沒有「保就業」補貼，員工成本按年增31%至10.82億元。租賃開支約4.54億元，按年增加3.6%。集團共經營217間餐廳，按年增加4間。