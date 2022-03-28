旗下「亞參雞飯」的收益增長速度最大，按年大幅增加4.15倍至1.45億元。「敏華冰廳」亦是收益增長的主要動力之一，按年增54%至7.61億元，為第二大收益來源。旗艦品牌「太興」的收益佔整體46.1%，達14.64億元，按年減0.5%；「茶木」則為第三大收益來源，貢獻收益3.65億元，按年減少8%。

為配合疫情新消費需求，集團表示將逐步優化及整頓餐廳網絡，且重點聚焦於大灣區。其將策略性地，目標選址高客流量地段，並選擇面積相對較小之鋪位，以主力提供需求持續上升的外賣服務。

太興又指出，已在2021年度內全數還清銀行貸款，手持現金達4.53億元，按年減少1.09億元。期內用料成本為8.78億元，按年增加6.9%，但是佔成本收益比則降低1.7個百分點，只有27.7%。由於年內沒有「保就業」補貼，員工成本按年增31%至10.82億元。租賃開支約4.54億元，按年增加3.6%。集團共經營217間餐廳，按年增加4間。