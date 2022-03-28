末期股息連同中期股息0.024元，全年派息達0.0845元，每股派息率約75%。期內敘福樓的亞洲菜餐廳 — 特許經營品牌的收入按年增長35%，達到7.24億元；粵菜餐廳收入則只有4013.6萬元，按年減少39.19%，這與2020年9月起關閉一餐廳有關。2021年度獲得政府補助只有990萬元，按年大減3390萬元。年內共開設8間新餐廳，當中包括下半年開設兩間自家經營品牌「永華日常」餐廳，亦在今年1月在銅鑼灣開設了最新引入的特許經營品牌「The Matcha Tokyo」。

儘管全球供應鏈的食品價格整體上升，其透過大量採購、密切監察價格及轉用相似或更高質的代替品，得以控制食品成本。食品及飲料成本佔收入的百分比維持穩定，約為31.5%，與去年同期約31.4%相約。員工成本由按年增加36.8%至2.92億元，與去年沒有獲得「保就業」計劃發放工資補貼有關。期內獲得租金寬免則按年減少70.6%，只有420萬元。

集團指，第五波疫情已嚴重影響了香港不同業界的營運，不過其期望下半年大眾日常生活基本恢復正常及消費情緒進一步回暖，本地餐飲業有望走出困境，並對下半年的財務表現仍保持樂觀。