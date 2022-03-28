期內，總收入按年大幅增加2.59倍至209.88億元。按非公認會計原則計淨虧損44.83億元，2020年為29.92億元。去年每股美國存託股基本及攤薄淨虧損5.92元，去年則為12.97元。按非公認會計原則，每股美國存託股基本及攤薄淨虧損為5.46元，去年則為7.93元。

年內汽車銷售收入200.42億元，按年大幅上升2.61倍，增長主要由於汽車交付量在2021年增加所致。服務及其他錄得的收入9.46億元，亦大幅上升2.18倍，主要由於來自服務以及零件及配件銷售的收入，隨著累計汽車銷量增加所致。‧汽車總交付量9.82萬輛，按年上升2.63倍。 銷售成本183.66億元，大幅增加2.29倍，增長主要是汽車交付量增加所致。毛利率按年增加7.9個百分點至12.5%。

此外，公司預期，今年第一季汽車交付量將介乎3.35萬至3.4萬輛，按年增長約1.51倍至1.55倍。總收入將介乎72億元至73億元，按年增長約1.44倍至1.47倍。