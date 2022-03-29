三生製藥（1530）公布，截至去年底止全年收入增加14.2%至63.82億元（人民幣，下同），毛利升16.6%至52.57億元，股東應佔純利增長97.6%至16.51億元，正常化純利則升48.1%至17.27億元。每股盈利0.65元，董事會擬派發末期股息每股20港仙。
去年三生製藥EBITDA增加61.9%至21.75億元；正常化EBITDA增長36.4%至21.9億元。期內毛利率為82.7%。研發成本增加人民幣163.5百萬元或27.7%至人民幣753.9百萬元，佔收入比率為 11.8% 。
公司表示，由於與阿斯利康獨家許可協議項下許可產品的精簡，自去年1月25日起， 有關於2018年5月推出的每週用藥一次的GLP-1受體激動劑產品百達揚的所有安排 已終止，因此公司的全資附屬公司香港三生醫藥有限公司不再承擔有關百達揚的任何進一步及未來責任。同時，根據獨家許可協議，香港三生與阿斯利康將就用於治療2型糖尿病的注射用GLP-1受體激動劑百泌達的商業化繼續合作。
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