港交所（0388）行政總裁歐冠昇於集團企業日表示，不排除未來會收購或夥拍其他企業發展新業務，惟強調目前首要任務是建立業務自身增長的能力。他指出，未來有一定數量計劃需要完成，部分可能需要尋找不同公司合作，亦有可能透過收購補充資產，以加快發展及獲得目前缺乏的人才和技能。
集團財務總監劉碧茵補充，港交所向來投資在人才和科技設施上，不過隨著通脹上升加上市場爭奪人才，預期會對集團未來成本產生壓力，將在維持財務穩健和為長期發展投資之間作出平衡。
此外，港交所旗下倫敦金屬交易所（LME）月初鎳市場持續挾空倉下暫停交易，惹來市場參與者不滿，歐冠昇形容事件「史無前例」，指決策是為了維護市場系統性運作正常，亦考慮了市場參與者權益，並符合監管要求，相信交易所會從事件中汲取教訓，防止日後再有類似事件發生。
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