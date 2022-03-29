在地緣政治不穩定和通脹擔憂的情況下，投資組合更講求股份質素。星展銀行首席投資辦公室 (CIO) 採取「槓鈴法」的投資策略，即持有長期增長股票，另一方持有創收資產。此外，將黃金作為風險分散劑。儘管高油價的影響和滯脹風險增加（通脹強勁而增長疲軟），但經濟重新開放後的經濟復蘇支持穩定的宏觀勢頭。

隨著烏克蘭的最新發展，星展將歐洲的增持評級下調至減持，因為歐洲在能源需求方面對俄羅斯和烏克蘭的依賴程度很高，持續的危機將增加不明朗風險。能源價格急升將拖累歐洲高能耗企業的盈利能力，相比之下，鑑於以下因素，侯偉福對下一季度亞洲（日本除外）股票的前景變得更加樂觀，其中看好中國股票，因為中國政府最近宣布將採取一些穩定市場措施。這被視為政策支持措施出台的主要催化劑，對中國股市支持。之前市場擔心房地產行業的風險，政府採取措施緩解債務問題，恢復對該行業的信心，支持房地產銷售和房地產融資。互聯網行業中央政府建立標準和透明的監管，消除不確定性。中國政府逐步調整動態清零防疫政策，以盡量減少對經濟的影響，從而減少封鎖和活動中斷，改善消費並緩解供應鏈緊張。