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中銀香港：內房借貸佔6.7% 未見延遲還款

中銀香港（2388）風險總監蔣昕在業績發布會上表示，內地房地產行業相關的借貸，在貸款賬目上，只佔1065億元，佔整體貸款約6.7%，當中並不涉三條紅線內的紅檔內房企業借貸，貸款人有77%為國企有關，民企只佔23%，主要內房客戶覆蓋大灣區及一、二線沿海城市，並未見延遲還款情況。

她續說，中銀香港的總減值準備對特定分類或減值貸款比率近229%，撥備亦比較充足，他們留意到疫情影響到信貸質量，今年續會緊密關注信貸質量情況，律史會調整撥備參數，確保有充足的撥備，因此有信心會信貸會保持在穩定的情況。在不良貸款方面比率控制在0.27%，相比去年持平，受影響行業涵蓋製造、航空、地產及旅遊業，總體仍然向好。借貸成本亦由過往的0.16%，降至0.12%。

雖然疫情比較嚴重，地緣政治亦比較複雜，但是副總裁王兵補充，中銀香港仍然會做好貸款增長。他相信，即使內地加強監管會帶來一定挑戰，但是內地今年的經濟增長仍然會達到5.5%，加上香港疫情防控情況轉好，在今年首季初步見到，信貸有理想的增長。

財務總監劉承鋼表示，雖然這兩年面對挑戰，但是董事會綜合平衡考慮盈利水平、資本充足等情況下，今年度的股息派發率按年提高4個百分點至52%，一般亦維持40%至60%，集團會努力改善盈利水平。因應美國面對通脹並需要加息，他相信，香港在流動性保持充裕下，會在美國加息一段時間後始跟隨加息，幅度會少於美國，屆時料對淨息差帶來正面的影響。中銀香港會在資產方面提高收益，並且在負債部份控制好成本，掌握加息對銀行業帶來的機會。

跨境理財通去年開通後，副總裁龔楊恩慈指出，經開戶易開戶者有41%增幅，相對北向通較活躍，這或與港客對內地基金及理財產品認識有關，加上低至1元已可參與投資，因此匯款參與者較多。反而南向通方面，則受疫情影響通關，客戶亦需時多些認識產品，不過客戶對ESG及市場計價產品受落，所以她長遠對跨境理財通的發展具有信心。另基於疫情影響，經分行進行交易的比例，已由2020年的9%，降至5%。

 