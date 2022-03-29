盈富基金監督委員會回應本報查詢時指，香港很多基金產品包括盈富基金並無在美國證券法例登記，因此不接受美國人為投資者的做法並不罕見。

對於會否更換基金信託人，委員會稱，盈富基金經理人負責投資，因此在實踐投資目標方面比信託人擔當更重要的角色。監督委員會將繼續留意盈富基金的營運情況，並定期進行檢視，以切合市場最新發展。

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恒生投資回覆本報查詢時，沒有直接就能否重新讓「美國人士」買入一事作出回應，但表示恒生會根據基金的投資準則及投資目標去管理基金，這已是該行沿用已久的做法，過去一年該行並沒有就投資相關指數成分股的慣常做法作任何更改。

盈富基金去年惹起爭議，源於經理人及信託人均為美資的道富，由於要遵循前美國總統特朗普的中資股投資禁令，盈富基金一度無法投資於被列禁令的中資股。

不過，道富釐清禁令內容後，由於作為經理人的道富環球投資在香港註冊，不被視為「美國人士」，因此盈富基金可繼續買入所有恒指成分股。然而，基金其後更改章程，列明「美國人士」不可買入該基金。

明報記者 廖毅然