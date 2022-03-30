雖然有談判消息，但美國和一些軍事分析師都對前景表示出疑慮。美國國防部發言人周二表示，普京的目標遠不止頓巴斯，不要被莫斯科有關減少在基輔軍事活動或撤軍的提議所蒙蔽。

彭博社亦引述一位接近克里姆林宮的知情人士表示，降級並不意味著停火或完全從基輔周邊撤軍。而且俄羅斯仍在向烏方提出對後者來說無法接受的全面讓步要求。

烏克蘭一位代表透露，該國正在為不包括分離主義武裝控制下頓巴斯和克里米亞地區的領土尋求國際安全保障。俄方暗示，談判可能為普京與澤連斯基會晤奠定基礎。

道瓊斯工業平均指數收漲338點，升幅0.97%，報35294點。標普500指數收漲56點，升幅1.23%，報4631點。納斯達克綜合指數收漲264點，或1.85%，報14619點。

Visa升3.33%，報228.12美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻48點，而Travelers跌1.58%，報183.81元，拖低道指19點。

科技股方面，蘋果收市報178.96元，升1.91%，谷歌母公司Alphabet收市報2850.11元，升0.74%，亞馬遜收市報3386.3元，升0.19%，Facebook收市報229.86元，升2.8%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.75%，報462點。德國DAX指數收漲2.8%，報14820點；法國CAC 40指數漲3.09%，報6792點；英國富時100指數收漲0.86%，報7537點。

道指曾升最多1.19%，是3月17日後最大升幅，高見35372.26點，是2月11日35431.15點後最高。收市報35294.19點，是2月9日後收市新高。收市連升4日，累計升935.69點，對上一次連升4日是3月17日，同時亦連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是3月18日。

標指曾升最多1.35%，是3月24日後最大升幅，當日升幅為1.44%。高見4637.3點，是1月14日4665.13點後最高。收市報4631.6點，是1月14日後收市新高，當日報4662.85點。連升4日，累計升175.36點，對上一次連升4日是3月18日；同時亦連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是3月18日

納指曾升最多2.03%，是3月22日後最大升幅，當日升幅為2.19%。高見14646.9點，是1月19日14658.89點後最高。收市報14619.64點，是1月14日後收市新高，當日報14893.75點。連升2日，累計升450.34點，對上一次連升2日是3月16日，同時亦連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月16日。