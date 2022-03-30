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港股ADR升218點 夜期高水295點 工行、東航、中芯、港科探等業績

美股上升，港股ADR升218點或0.99%，報22146點，夜期升268點或1.22%，報22223點，夜期高水295點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.46%，折合報386.47元；阿里巴巴（9988）升0.6%，折合報114.18元；美團（3690）升3.1%，折合報164.24元；匯控（0005）升0.76%，折合報53.91元；建行（0939）升0.11%，折合報5.76元。

道期現跌0.068%；標期現跌0.09%；納期現跌0.07%。日股現跌0.35%，韓股現升0.46%，澳股現升0.7%。

紐油現升1.35%或1.41美元，報105.65美元；布油現升1.44%或1.58美元，報111.82美元；金價現跌0.1%或2.11美元，報1917.32美元；美國10年期債息現跌0.38%或0.0092厘，報2.3852厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括農業銀行（1288）、東航（0670）、招商局港口（0144）、潤地（1109）、萬科（2202）、中海油（0883）、碧桂園（2007）、香港科技探索（1137）、工行（1398）、蒙牛（2319）、申洲國際（2313）、星島（1105）、中芯國際（0981）等。

快手（1024）上季虧損加速蝕35.69億人幣，績前升4.6%。快手：有信心年內non-IFRS扭虧為盈，電商、廣告業務推升毛利率。

恒大汽車（0708）復牌開「逃生門」，預告兩日後再停牌。

比亞迪（1211）去年純利跌28%，末期息0.105元。

長城汽車（2333）去年多賺25%，復派末期息，俄羅斯收入倍升。

建行（0939）去年多賺12.26%，末期息增0.364元。

美聯工商舖（0459）去年扭虧為盈賺4984萬元，建議改名為鋑聯控股。

奈雪的茶（2150）去年虧損顯著擴大至45億人幣，今年料開350間門店。

國泰（0293）據報計劃建構全球最長直航航線，飛行時間平均約17小時。

長實（1113）獲李嘉誠增持30萬股。

碧桂園服務（6098）：大規模購併已經過去。

中銀香港（2388）去年盈利跌13.3%至229億，每股派末期息0.683元。

希瑪眼科（3309）去年虧轉盈賺2186萬，派末期息2仙。

盈富基金（2800）換舵手，恒生投資接替道富。

中行（3988）按年多賺12.28%至2165.59億元，末期息0.221元。

 

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