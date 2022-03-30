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恒指高開174點 恒汽復牌跌6.2% 俄鋁升6.3%

恒指今早高開174點或0.8%，報22101點，成交金額29億元；國指今早高開84點或1.13%，報7597點。恒生科技指數開市報4685點，升1.7%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。平保（2318）、中石油（0857）、聯想（0992）拖累大市。

藍籌50隻升，8隻下跌，8隻無升跌。阿里健康（0241）升2.94%，報5.26元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌1.06%，報8.41元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是快手（1024）開市報85元，升8.28%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）開市報16.68元，跌2.46%。

恒指高於10天線(21724.34點)、20天線(21177.28點)。科指高於10天線(4565.18點)、20天線(4441.47點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，農業銀行（1288）開市報2.98元，升1.02%。東航（0670）開市報2.63元，升0.77%。招商局港口（0144）開市報13.28元，升0.61%。潤地（1109）開市報35.65元，升0.99%。萬科（2202）開市報16.76元，跌0.24%。中海油（0883）開市報10.92元，無升跌。碧桂園（2007）開市報5.77元，升0.87%。香港科技探索（1137）開市報7.31元，升0.41%。工行（1398）開市報4.75元，升0.64%。蒙牛（2319）開市報43.4元，無升跌。申洲國際（2313）開市報109元，升1.68%。星島（1105）無成交，報0.41元。中芯國際（0981）開市報17.3元，升1.53%。

快手（1024）上季虧損加速蝕35.69億人幣，績前升4.6%。快手：有信心年內non-IFRS扭虧為盈，電商、廣告業務推升毛利率。開市報85元，升8.28%。

恒大汽車（0708）復牌開「逃生門」，預告兩日後再停牌。開市報3.3元，跌6.25%。

比亞迪（1211）去年純利跌28%，末期息0.105元。開市報217元，升0.46%。

長城汽車（2333）去年多賺25%，復派末期息，俄羅斯收入倍升。開市報12.5元，升2.29%。

建行（0939）去年多賺12.26%，末期息增0.364元。開市報5.82元，升1.22%。

美聯工商舖（0459）去年扭虧為盈賺4984萬元，建議改名為鋑聯控股。無成交，報0.102元。

奈雪的茶（2150）去年虧損顯著擴大至45億人幣，今年料開350間門店。開市報4.81元，跌1.43%。

國泰（0293）據報計劃建構全球最長直航航線，飛行時間平均約17小時。開市報7.57元，升0.93%。

長實（1113）獲李嘉誠增持30萬股。開市報54.5元，升2.64%。

碧桂園服務（6098）：大規模購併已經過去。開市報31.4元，升0.32%。

中銀香港（2388）去年盈利跌13.3%至229億，每股派末期息0.683元。開市報28.5元，升0.18%。

希瑪眼科（3309）去年虧轉盈賺2186萬，派末期息2仙。無成交，報4.64元。

盈富基金（2800）換舵手，恒生投資接替道富。開市報22.3元，升0.81%。

中行（3988）按年多賺12.28%至2165.59億元，末期息0.221元。開市報3.09元，升1.31%。

破頂股表現

破頂股包括，禪遊科技（2660）創52周高，見1.88元，開市報1.88元，升2.17%；雅士利國際（1230）創52周高，見1元，開市報1元，升1.01%；伊泰（3948）創52周高，見8.99元，開市報8.99元，升2.98%。

異動股

上升異動股，包括，快手（1024）開市報85元，升8.28%；俄鋁（0486）開市報4.88元，升6.32%；JS環球生活（1691）開市報8.42元，升6.18%；藍月亮（6993）開市報5.1元，升5.37%；陽光紙業（2002）開市報2.53元，升4.98%；萬國數據（9698）開市報40.45元，升4.93%；騰盛博藥（2137）開市報9.9元，升4.65%；攜程集團（9961）開市報196.9元，升4.29%；卓悅控股（0653）開市報0.148元，升4.23%。

下跌異動股，包括，恒大汽車（0708）開市報3.3元，跌6.25%；洛陽玻璃（1108）開市報12.5元，跌5.59%；華住集團（1179）開市報25.4元，跌4.33%；民行（1988）開市報2.98元，跌3.87%；雅生活服務（3319）開市報11.12元，跌3.64%；中國信達（1359）開市報1.39元，跌3.47%；中海石化（3983）開市報2.84元，跌3.4%；兗煤澳洲（3668）開市報25.5元，跌2.67%；比亞迪電子（0285）開市報16.68元，跌2.46%；指尖悅動（6860）開市報0.41元，跌2.38%。

 

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