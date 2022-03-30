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騰盛博藥：國藥將分銷其新冠治療藥 已獲多省納醫保及採購需求

騰盛博藥（2137）公布，與國藥控股達成戰略合作，雙方將

推進公司新冠肺炎長效單克隆中和抗體安巴韋單抗╱羅米司韋單抗聯合療法在中國的商業化進程，包括藥品儲備、管道分銷、區域准入、及其他創新業務合作。

公司又指，自3月22日起，多個省市醫療保障局將安巴韋單抗╱羅米司韋單抗聯合療法納入本地醫保基金支付範圍，包括湖南、北京、上海、浙江、江蘇、四川、山西、貴州、遼寧以及安徽。預計還會有其他省份陸續將該藥物納入當地醫保基金支付範圍。

截至3月29日，騰盛博藥已收到近20個省衛生健康委員會、逾百家醫療機構和商業公司的採購意向和儲備需求。目前公司正加速生產和藥物供應準備工作，以盡快將此療法提供給有需要的患者。

騰盛博藥曾升最多14.8%，是3月17日後最大升幅，當日升幅為16.57%。暫高見10.86元，是3月25日10.9元後最高。現報10.72元，升13.32%。暫連升2日，累計升1.57元。

 

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