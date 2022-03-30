高盛集團分析師表示，由於經濟惡化和利率上升重創需求，香港的房價在未來四年將下降約20%。
高盛預計，從2022年到2025年，住宅物業價格每年將下降5%。該投資銀行此前預測，今年房價格將持平，然後在2023年和2024 年下降5%，然後在翌年再度企穩。
高盛表示，香港與第五波疫情的鬥爭正在打擊該金融中心，並將導致第一季度經濟萎縮。該行稱，社交距離規定加上失業率上升和借貸成本上升，將抑制需求，這將反映在房價走低中。按揭貸款利率目前約1.5%，高盛預計，到2024年將接近4%。
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