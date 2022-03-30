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恒指半日升253點 北水流出增加53% 快手倒跌4.8%

俄羅斯稱會「降級」在烏克蘭的軍事行動，恒指今早高開174點，曾升最多363點，其後升幅收窄至最低升106點，半日高低波幅258點。

恒指半日升253點或1.15%，報22180點，成交金額789億元；國指升72點或0.96%，報7585點。恒生科技指數收報4619點，升0.27%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、友邦（1299）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、中移動（0941）、煤氣（0003）拖累大市。

藍籌56隻升，9隻下跌，1隻無升跌。吉利（0175）升5.28%，收報12.76元，是升幅最大的藍籌，中移動（0941）跌0.9%，收報54.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，8隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報112.5元，升6.64%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報16.16元，跌5.5%。

恒指高於10天線(21732.25點)、20天線(21181.23點)。科指高於10天線(4558.61點)、20天線(4438.18點)。

北水南下合計淨流出13.99億元，較上日增加53.36%，連續第5日流出，累計流出72.63億元，對上一次連續5日淨流出是2021年8月31日。南水北上合計淨流入64.9億元人民幣，終止連續1日流出。

內地擬為打賞直播主設每日上限。快手（1024）收報74.7元，跌4.84%。

騰盛博藥（2137）：國藥將分銷其新冠治療藥 已獲多省納醫保及採購需求收報11.1元，升17.34%。

多間公司公布業績，績前表現如下，農業銀行（1288）收報2.99元，升1.36%。東航（0670）收報2.67元，升2.3%。招商局港口（0144）收報13.4元，升1.52%。潤地（1109）收報36.3元，升2.83%。萬科（2202）收報17.74元，升5.6%。中海油（0883）創52周高，見11.1元，收報11元，升0.73%。碧桂園（2007）收報6元，升4.9%。香港科技探索（1137）收報7.37元，升1.24%。工行（1398）收報4.76元，升0.85%。蒙牛（2319）收報44.1元，升1.61%。申洲國際（2313）收報111.8元，升4.29%。星島（1105）收報0.41元，無升跌。中芯國際（0981）收報17.4元，升2.11%。

快手（1024）上季虧損加速蝕35.69億人幣，績前升4.6%。收報74.7元，跌4.84%。

恒大汽車（0708）復牌開「逃生門」，預告兩日後再停牌。收報3.22元，跌8.52%。

比亞迪（1211）去年純利跌28%，末期息0.105元。收報219元，升1.39%。

長城汽車（2333）去年多賺25%，復派末期息，俄羅斯收入倍升。收報12.86元，升5.24%。

建行（0939）去年多賺12.26%，末期息增0.364元。收報5.82元，升1.22%。

美聯工商舖（0459）去年扭虧為盈賺4984萬元，建議改名為鋑聯控股。收報0.101元，跌0.98%。

奈雪的茶（2150）去年虧損顯著擴大至45億人幣，今年料開350間門店。收報5.05元，升3.48%。

國泰（0293）據報計劃建構全球最長直航航線，飛行時間平均約17小時。收報7.73元，升3.07%。

長實（1113）獲李嘉誠增持30萬股。收報54.25元，升2.17%。

碧桂園服務（6098）：大規模購併已經過去。收報33.3元，升6.39%。

中銀香港（2388）去年盈利跌13.3%至229億，每股派末期息0.683元。收報29.9元，升5.1%。

希瑪眼科（3309）去年虧轉盈賺2186萬，派末期息2仙。收報4.72元，升1.72%。

盈富基金（2800）換舵手，恒生投資接替道富。收報22.38元，升1.18%。

中行（3988）按年多賺12.28%至2165.59億元，末期息0.221元。收報3.13元，升2.62%。

破頂股表現

破頂股包括，禪遊科技（2660）創上市新高，見2.09元，收報2.08元，升13.04%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見3.98元，收報3.95元，升5.61%；綠城中國（3900）創52周高，見14.46元，收報14.42元，升3%；中海油（0883）創52周高，見11.1元，收報11元，升0.73%；交行（3328）創52周高，見5.56元，收報5.51元，跌0.18%；雅士利國際（1230）創52周高，見1元，收報0.99元，無升跌；伊泰（3948）創52周高，見8.99元，收報8.5元，跌2.63%；永安國際（0289）創52周高，見19.48元，收報17.64元，跌0.9%；綠科科技（0195）創52周高，見0.19元，收報0.177元，跌2.75%。

破底股方面

破底股包括，花樣年（1777）創上市新低，見0.196元，收報0.205元，跌12.77%；味丹國際（2317）見52周低0.6元，收報0.6元，跌3.23%；利基控股（0240）見52周低0.73元，收報0.8元，跌10.11%。

異動股

上升異動股，包括，騰盛博藥（2137）收報11.1元，升17.34%；JS環球生活（1691）收報9.3元，升17.28%；雲頂新耀（1952）收報25元，升15.74%；飛魚科技（1022）收報0.29元，升13.73%；藍月亮（6993）收報5.5元，升13.64%；南方錳業（1091）收報1.11元，升13.27%；禪遊科技（2660）創上市新高，見2.09元，收報2.08元，升13.04%；世茂集團（0813）收報4.27元，升12.96%；先施公司（0244）收報0.36元，升12.5%；海吉亞醫療（6078）收報34.15元，升11.97%；奧園（3883）收報1.13元，升11.88%。

下跌異動股，包括，洛陽玻璃（1108）收報11.4元，跌13.9%；花樣年（1777）創上市新低，見0.196元，收報0.205元，跌12.77%；超凡網絡（8121）收報0.133元，跌11.33%；其利工業（1731）收報1.09元，跌10.66%；利基控股（0240）見52周低0.73元，收報0.8元，跌10.11%；恒大汽車（0708）收報3.22元，跌8.52%；TOM集團（2383）收報0.76元，跌7.32%；米蘭站（1150）收報0.192元，跌6.8%；金利豐（1031）收報0.28元，跌6.67%；亞博科技（8279）收報0.295元，跌6.35%；翠華控股（1314）收報0.206元，跌5.5%。

 

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