集團去年經營收入達1340億元，按年增長9.2%。按各市場劃分，年內國內非運營商集客市場收入實現574.46億元，按年上升15.9%，佔整體收入佔比達42.9%。國內電信運營商市場收入錄738.03億元，按年增長5.5%，佔比為55.1%；另海外市場則按年減少11.4%至27.42億元，整體佔比約2%。

中國通信服務中午績前收報4.13元，跌1.67%。

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