moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

【有片：選股王】歐舒丹相對落後 隨時發力

港股升勢持續，今早升勢比過去兩日全面。恒指今早高開後最多升363點、高見22,291點回順，升幅曾收窄至106點，但守兩萬二關回升，半日收報22,180點，升253點或1.15%。大市半日成交額789億元。

科網股個別發展，騰訊（0700）升逾1%，快手（1024）跌半成。汽車股做好，吉利（0175）長城汽車（2333）升逾半成。新能源、電力股有追捧，保利協鑫（3800）升逾一成，龍源（0916）升逾半成。華潤電力（0836）升3%。內房股反彈，融創（1918）升逾一成。建材股有跟隨。此外，醫藥、飲品升幅明顯，復星醫藥（2196）升3%，華潤啤酒（0291）、農夫山泉（9633）升約3%。

國際品牌消費股普拉達（1913）、新秀麗（1910）低位反彈後反覆向好，歐舒丹（0973）相對落後，隨時發力。公司繼續進行全球美容多品牌發展，早前宣布斥資約500萬歐元向母公司收購澳洲護膚品牌Grown Alchemist股權。歐舒丹在全球銷售渠道，將可協助Grown Alchemist加快全球擴張，提升盈利貢獻。股價走勢，歐舒丹月中跟隨大市反彈，上周升至25元受阻後回調，昨天突破後攀升，短線料可挑戰250天線27.5元。入市止蝕位可放在24元。

劉思明

投資版副主編