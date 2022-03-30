港股升勢持續，今早升勢比過去兩日全面。恒指今早高開後最多升363點、高見22,291點回順，升幅曾收窄至106點，但守兩萬二關回升，半日收報22,180點，升253點或1.15%。大市半日成交額789億元。
科網股個別發展，騰訊（0700）升逾1%，快手（1024）跌半成。汽車股做好，吉利（0175）長城汽車（2333）升逾半成。新能源、電力股有追捧，保利協鑫（3800）升逾一成，龍源（0916）升逾半成。華潤電力（0836）升3%。內房股反彈，融創（1918）升逾一成。建材股有跟隨。此外，醫藥、飲品升幅明顯，復星醫藥（2196）升3%，華潤啤酒（0291）、農夫山泉（9633）升約3%。
國際品牌消費股普拉達（1913）、新秀麗（1910）低位反彈後反覆向好，歐舒丹（0973）相對落後，隨時發力。公司繼續進行全球美容多品牌發展，早前宣布斥資約500萬歐元向母公司收購澳洲護膚品牌Grown Alchemist股權。歐舒丹在全球銷售渠道，將可協助Grown Alchemist加快全球擴張，提升盈利貢獻。股價走勢，歐舒丹月中跟隨大市反彈，上周升至25元受阻後回調，昨天突破後攀升，短線料可挑戰250天線27.5元。入市止蝕位可放在24元。
劉思明