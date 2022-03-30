碧桂園（2007）公布，2021年核心純利為269.3億元人民幣（下同），較2020年度的323.62億元跌16.8%﹔2021年純利為267.97億元，亦按年跌23.5%，每股基本盈利為1.22元。碧桂園削末期息近6成至每股0.1012元，連同中期息每股0.2098元，全年合計每股派息0.311元，全年派息佔核心純利26.2%，較2020年的31%跌4.8個百分點。
集團去年收入為5,230.6億元，按年增長13%，毛利約927.8億元，按年跌8%。集團營銷及市場推廣成本和行政費用約為288.3億元，按年微升4.2%，佔收入比例按年下降0.5個百分點。
截至去年底，碧桂園共有可動用現金餘額1,813億元，總借貸下降至約3,179.2億元，淨借貸比率45.4%，按年減10.2個百分點，加權平均借貸成本為5.2%，按年跌了36個基點。
土儲方面，去年碧桂園獲取333個項目，共計土地權益地價1,416.2億元，其中，新獲取土地85%位於五大都市圈，通過多元化渠道獲取的土地比例約29%。
其他報道
虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。
新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar
立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm
日期：2022年4月7日 (星期四)
時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)