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碧桂園全年核心純利跌16% 末期息0.1012元 削近6成

碧桂園（2007）公布，2021年核心純利為269.3億元人民幣（下同），較2020年度的323.62億元跌16.8%﹔2021年純利為267.97億元，亦按年跌23.5%，每股基本盈利為1.22元。碧桂園削末期息近6成至每股0.1012元，連同中期息每股0.2098元，全年合計每股派息0.311元，全年派息佔核心純利26.2%，較2020年的31%跌4.8個百分點。

集團去年收入為5,230.6億元，按年增長13%，毛利約927.8億元，按年跌8%。集團營銷及市場推廣成本和行政費用約為288.3億元，按年微升4.2%，佔收入比例按年下降0.5個百分點。

截至去年底，碧桂園共有可動用現金餘額1,813億元，總借貸下降至約3,179.2億元，淨借貸比率45.4%，按年減10.2個百分點，加權平均借貸成本為5.2%，按年跌了36個基點。

土儲方面，去年碧桂園獲取333個項目，共計土地權益地價1,416.2億元，其中，新獲取土地85%位於五大都市圈，通過多元化渠道獲取的土地比例約29%。

股份早市升4.9%，收報6元。

 

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