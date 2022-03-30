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長汽：晶片供應下季開始緩解 目前無計劃從俄羅斯撤資

長城汽車（2333）董事會秘書徐輝於業績上表示，內地封城對公司業務影響不大，公司在上海業務規模不大，影響有限及可控。談及晶片方面，徐輝預計，今年首季晶片短缺仍會緊張，第二季開始有緩解跡象。他稱，行內汽車生產商的晶片庫存均處於低水平及零水平，現時都是透過與晶片供應商實時溝通，進行生產調動。徐輝表示，公司今年將加大力度購買晶片，維持今年銷量目標190萬輛，即較去年銷量128.1萬輛約增加48.3%。

徐輝稱，去年開始的大宗原材料價格上漲導致部分成本受壓，今年原材料再上漲的邊際影響較之前小，隨着產品售價提升，及多款新型汽車的推出，可更好轉嫁成本上漲的影響。

談及俄烏戰爭的影響，他表示，公司在俄羅斯有一定業務，戰爭因素及制裁影響當地人消費意欲，短期內汽車銷售減少，波動較大，生產亦會受到影響；但就長遠而言，俄羅斯對汽車產品需求仍然存在，公司將謹慎處理在當地的投資項目。

他又表示，許多中國公司於俄羅斯當地有不少業務，公司在當地的投資周期達4、5年，總投資額累計達30多億元人民幣，會密切關注政局發展，目前無計劃從當地撤資，亦不會輕易決定撤資，後續將根據俄烏政局變化、戰爭和制裁對俄羅斯需求的影響再考慮是否進行業務調整。他表示，俄羅斯的收入佔比約3%至4%。

 

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