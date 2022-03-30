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Viu OTT去年每月活躍用戶登大東南亞市場榜首 第四季付費用戶居次位

電訊盈科 （0008）旗下泛區域OTT串流視像平台Viu公布，根據 Media Partners Asia(MPA)旗下AMPD Research發表的2021年第四季季度報告，按每月活躍用戶總數計算，Viu於2021年位列大東南亞市場（即印尼、馬來西亞、新加坡及菲律賓）的榜首。

報告指，Viu的每月活躍用戶總數，於去年每一季均位列第一。而於去年第四季按付費用戶及串流分鐘計算，Viu 於大東南亞主要平台均位列第二。

Viu 首席業務總監（亞洲）仇婉君表示，公司採用廣告收益及增值付費服務並行的營運模式，無論在消費者或是生態圈內的合作夥伴中均受到廣泛認同，公司會繼續投資於迎合觀眾口味的內容，包括擴大內容合作及Viu Original原創製作。

Viu 在亞洲、中東及南非等 16 個市場提供服務，截至去年底，每月活躍用戶達 5,860萬名； 付費用戶人數由2020年的530萬名，上升58%至去年的840萬名。

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