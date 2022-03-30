報告指，Viu的每月活躍用戶總數，於去年每一季均位列第一。而於去年第四季按付費用戶及串流分鐘計算，Viu 於大東南亞主要平台均位列第二。

Viu 首席業務總監（亞洲）仇婉君表示，公司採用廣告收益及增值付費服務並行的營運模式，無論在消費者或是生態圈內的合作夥伴中均受到廣泛認同，公司會繼續投資於迎合觀眾口味的內容，包括擴大內容合作及Viu Original原創製作。

Viu 在亞洲、中東及南非等 16 個市場提供服務，截至去年底，每月活躍用戶達 5,860萬名； 付費用戶人數由2020年的530萬名，上升58%至去年的840萬名。

其他報道

恒大許家印據報計劃售深圳兩豪宅 市值逾5億人幣

Arm據報擬轉讓中國合資公司的股份以加快美IPO

【有片：埋身擊】紐約期油或進入橫行區間 料後市徘徊呢個水平

深圳國際去年核心多賺47% 末期息增2%派0.125元

長汽：晶片供應下季開始緩解 目前無計劃從俄羅斯撤資

俄擬接受比特幣買天然氣 美財政部副部長：助俄避開制裁者須負上責任

碧桂園全年核心純利跌16% 末期息0.1012元 削近6成

正榮地產：已完成5筆優先票據交換要約

【選股王】歐舒丹相對落後 隨時發力

固生堂去年虧損擴大至5億人幣 不派息

中通服去年賺31.57億人幣 派末期連特別息17.32仙

北控水務去年賺42億 末期息15.7仙

融創付息、融創服務純利增1.1倍 股價齊升逾一成

招商局港口去年多賺58% 息72仙

恒指半日升253點 北水流出增加53% 快手倒跌4.8%

阿里巴巴押注元宇宙 領投AR眼鏡製造商Nreal 6000萬美元

高盛：香港樓價未來4年將跌20% 社交距離限制、失業升抑制需求

滬深三大指數半日向上 上證升逾1% 創板指漲2.9%

區塊鏈遊戲Axie Infinity遭駭客竊約6億美元 料為歷來最大劫案之一