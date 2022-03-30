美圖（1357）收市後公布，受VIP訂閱及影像SaaS業務驅動，去年收入按年增加39.5%至16.66億元（人民幣，下同）。集團年內虧損7743萬元，按年擴大28.8%；應佔經調整利潤淨額8510萬元，按年增加39.7%。美圖績前收報1.09元，升2.83%。
集團雖然以「P圖」應用程式起家，但近年就因為進軍虛擬貨幣市場受關注。截至去年底止，美圖已購買以太幣（ETH）和比特幣（Bitcoin）市值1.173億美元（約9.15億港元）及4510萬美元（約3.52億港元）。而已購買比特幣公允價值減少約2850萬元；以太幣的公允價值則增加4.256億元。
按業務劃分，在線廣告業務的收入按年增加12.5%至7.66億元，儘管於2021年仍為公司第一大收入來源，但VIP訂閱及影像SaaS業務收入已逐步追近；VIP訂閱及影像SaaS業務收入按年增加146.9%至5.19億元。
美圖表示，互聯網市場被外部監管逐步規範乃大勢所趨，主管部門於2021年對移動應用程式進行了集中整改。在此情況下，美圖相應地改善主流應用並以更具創新的展示模式替代部分傳統展示廣告。例如會根據不同的節日和慶祝活動，在照片編輯應用程序中適時推出特定的 照片編輯主題活動，以推廣客戶的品牌。
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