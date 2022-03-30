集團雖然以「P圖」應用程式起家，但近年就因為進軍虛擬貨幣市場受關注。截至去年底止，美圖已購買以太幣（ETH）和比特幣（Bitcoin）市值1.173億美元（約9.15億港元）及4510萬美元（約3.52億港元）。而已購買比特幣公允價值減少約2850萬元；以太幣的公允價值則增加4.256億元。

按業務劃分，在線廣告業務的收入按年增加12.5%至7.66億元，儘管於2021年仍為公司第一大收入來源，但VIP訂閱及影像SaaS業務收入已逐步追近；VIP訂閱及影像SaaS業務收入按年增加146.9%至5.19億元。

美圖表示，互聯網市場被外部監管逐步規範乃大勢所趨，主管部門於2021年對移動應用程式進行了集中整改。在此情況下，美圖相應地改善主流應用並以更具創新的展示模式替代部分傳統展示廣告。例如會根據不同的節日和慶祝活動，在照片編輯應用程序中適時推出特定的 照片編輯主題活動，以推廣客戶的品牌。

其他報道

工行去年賺一成 四大行盈利增幅均達雙位數

騰訊旗下微信打擊NFT交易 多個公眾號被禁

香港科技探索去年經調整EBITDA跌至1.13億 較指引下限低逾六成

農行去年純利派息均增11.7% 每股派0.2068元

順豐同城全年虧損擴大至8.99億元人幣 不派息

申洲國際全年純利減少33.7% 息0.57元 純利、收入、毛利率均遜預期

「中小企融資擔保計劃」優化措施4月起生效

上海人行︰不得盲目抽貸、斷貸