期內，營業收入按年增長7.23%至745.32億元。
國航去年第四季虧損63.21億元，較第三季虧損35.36億元擴大，期內營業收入170.74億元，按季減少13.74%。去年下半年虧損98.56494億元，較上半年67.86億元擴大；營業收入368.68億元，較上半年下跌2.11%。
國航全日收報5.57港元，升2.58%。
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