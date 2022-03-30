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國航去年虧損擴大至166億人幣 

國航（0753） 其A股（601111）在上交所公布去年全年業績。去年虧損擴大至166.42億元（人民幣．下同），2020年同期虧損144.09億元。每股基本虧損1.21元，不派末期股息。

期內，營業收入按年增長7.23%至745.32億元。

國航去年第四季虧損63.21億元，較第三季虧損35.36億元擴大，期內營業收入170.74億元，按季減少13.74%。去年下半年虧損98.56494億元，較上半年67.86億元擴大；營業收入368.68億元，較上半年下跌2.11%。

國航全日收報5.57港元，升2.58%。

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