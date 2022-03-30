3月的美國私人企業招聘主要來自休旅行業，相關就業職位增長16.6萬個。ADP首席經濟學家理查森 (Nela Richardson) 表示，企業正在招聘，尤其是那些在疫情期間裁減了大量職位的服務行業，不過勞動力供應緊張，將為面向消費者的行業增長帶來障礙。ADP私人企業就業職位，被視為周五公布的非農就業數據前瞻。分析師預期，3月非農職位增加49萬個。

此外，美國第四季GDP終值，按季折合成年率增長6.9%，較第二次估值低0.1個百分點，但仍是2020年第三季以來最強勁的增長。

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