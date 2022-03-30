期內，收入增長8.04%至4527.98億元。房地產開發及相關資產經營業務的營業收入4299.3億元，增長7.36%；物業服務的營業收入198.3億元，增長28.5%。

扣除營業稅金及附加前的毛利率21.8%，按年下降7.4個百分點。去年實現銷售面積3807.8萬平方米，銷售金額6277.8億元，分別下降18.4%和10.8%。截至去年底止，集團合並報表範圍內有4673.5萬平方米已售資源未竣工結算，較2020年底下降5%，合同金額合計約7108億元，較上一年底增長1.8%。

開發業務新開工計容面積約3265.3萬平方米，按年下降17.6%，完成年初計劃的103.7%；開發業務竣工計容面積約3571.4萬平方米，增長5.6%，完成年初計劃的99.6%。

年內，萬物雲實現營業收入240.4億元，增長 32.1%。物流業務實現營業收入31.6億元，增長68.9%。

萬科公布關於回購部分A股股份方案，集團擬使用總額不低於20億元，不超過25億元的自有資金或自籌資金，以不超過每股18.27元的價格，通過深交所交易系統，以集中競價交易方式回購公司A股股份。

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