萬科（2202）公布，截至去年12月底止全年業績，受開發業務毛利率下降、投資收益回落以及計提資產減值損失，去年純利225.24億元（人民幣．下同），按年倒退45.75%，每股盈利1.94元，派末期股息0.97元。萬科今日收報17.92港元，升6.67%。
期內，收入增長8.04%至4527.98億元。房地產開發及相關資產經營業務的營業收入4299.3億元，增長7.36%；物業服務的營業收入198.3億元，增長28.5%。
扣除營業稅金及附加前的毛利率21.8%，按年下降7.4個百分點。去年實現銷售面積3807.8萬平方米，銷售金額6277.8億元，分別下降18.4%和10.8%。截至去年底止，集團合並報表範圍內有4673.5萬平方米已售資源未竣工結算，較2020年底下降5%，合同金額合計約7108億元，較上一年底增長1.8%。
開發業務新開工計容面積約3265.3萬平方米，按年下降17.6%，完成年初計劃的103.7%；開發業務竣工計容面積約3571.4萬平方米，增長5.6%，完成年初計劃的99.6%。
年內，萬物雲實現營業收入240.4億元，增長 32.1%。物流業務實現營業收入31.6億元，增長68.9%。
萬科公布關於回購部分A股股份方案，集團擬使用總額不低於20億元，不超過25億元的自有資金或自籌資金，以不超過每股18.27元的價格，通過深交所交易系統，以集中競價交易方式回購公司A股股份。
其他報道
香港科技探索：冇諗過點保住龍頭 HKTVmall一直都係領先
中海油全年多賺1.8倍 遜預期 不派息 A股發行後將補發末期及特別息
美圖經調後利潤多賺4成至8510萬人幣 以太幣公允值升4.3億人幣
香港科技探索去年經調整EBITDA跌至1.13億 較指引下限低逾六成
申洲國際全年純利減少33.7% 息0.57元 純利、收入、毛利率均遜預期
俄烏消息推高 恒指收市升304點 大市成交增24% 北水流出增1.3倍
俄杜馬主席提議擴大用盧布結算的出口貨物 涉糧食、金屬及木材等
虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。
新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar
立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm
日期：2022年4月7日 (星期四)
時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)