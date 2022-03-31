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俄稱俄烏會談無取得任何突破 美股向下 道指跌65點

克里姆林宮稱本周的俄烏會談沒有取得任何突破。俄軍準備完全奪控頓巴斯。白宮稱普京在戰事問題上受到幕僚誤導。市場昨日已對俄羅斯降級軍事行動持懷疑態度，美股隔晚向下但跌幅有限。

道瓊斯工業平均指數收跌65點，跌幅0.19%，報35228點。標普500指數收跌29點，跌幅0.63%，報4602點。納斯達克綜合指數收跌177點，或1.22%，報14442點。

家得寶跌2.91%，報308.46美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低60點，而聯合健康升1.98%，報520.82元，貢獻道指66點。

科技股方面，蘋果收市報177.77元，跌0.66%，谷歌母公司Alphabet收市報2838.77元，跌0.39%，亞馬遜收市報3326.02元，跌1.78%，Facebook收市報227.85元，跌0.87%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.42%，報460點。德國DAX指數收跌1.45%，報14606點；法國CAC 40指數跌0.75%，報6741點；英國富時100指數收漲0.56%，報7578點。

 

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