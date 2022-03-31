道瓊斯工業平均指數收跌65點，跌幅0.19%，報35228點。標普500指數收跌29點，跌幅0.63%，報4602點。納斯達克綜合指數收跌177點，或1.22%，報14442點。

家得寶跌2.91%，報308.46美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低60點，而聯合健康升1.98%，報520.82元，貢獻道指66點。

科技股方面，蘋果收市報177.77元，跌0.66%，谷歌母公司Alphabet收市報2838.77元，跌0.39%，亞馬遜收市報3326.02元，跌1.78%，Facebook收市報227.85元，跌0.87%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.42%，報460點。德國DAX指數收跌1.45%，報14606點；法國CAC 40指數跌0.75%，報6741點；英國富時100指數收漲0.56%，報7578點。

虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。

新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar

立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm

日期：2022年4月7日 (星期四)

時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)