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時代中國大削今年銷售目標32%至650億元

時代中國（1233）昨公布2021年純利為32.6億元人民幣（下同），按年跌34%，每股基本盈利為1.66元，派末期股息0.787元，按年跌近九成。集團主席岑釗雄更公布，2022年全年合約銷售目標僅650億元，對比2021年完成的合約銷售955.9億元，削減達32%。

岑釗雄解釋指，今年主動調整銷售目標，是因為面臨行業的大變化及調整，基於對未來判斷，主動調整銷售規模至650億，讓公司銷售安排能更從容，不需以價換量，而是更傾向以產品、服務去完成。

不過，650億元的保守目標，意味時代中國將合約銷售倒退至近2018年水平，2018年集團完成合約銷售為605.9億元。而在今年首兩個月，時代中國的累計銷售目標為96.04億元，按年跌19.2%。

 

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截至去年底，時代中國的現金及銀行結存賬面結餘約206.57億元，按年減45.6%，受限制銀行存款為59.39億元，按年升34.12%。去年計息銀行貸款及其他借款為533.94億元，較2020年底減少13.2%﹔淨負債率按年反彈11.1個百分點，至76.7%。

談到債務方面，集團一年內到期借款按年減少39%至110.2億元，當中今年四月分別有兩筆美元債到期。集團指，此前為上述美元債回購約8278萬美元，吏餘額約為3.42億元，目前境內境外資金調撥渠道亦暢通，公司正在籌備資金，有信心按時償還。至於境內的人民幣公司債，則會按國內資本市場的動態情況去安排置換，或以自有資金或回籠支付等。

 